總預算卡關 卓榮泰：憂部分委員錯誤解讀 非常不好

行政院長卓榮泰今赴立法院報告預算案編製經過並備詢，卓榮泰表示，國家正面臨重大轉捩點，有所延誤對未來都會發生巨大且不可知影響。另外他也說，目前比較擔心的是部分委員只看到問題，而未詳細看他們提出的方法，「造成錯誤解讀，非常不好。」

民進黨立委李坤城質詢時表示，卓榮泰創下最晚總預算報告紀錄，目前中央預算卡住，連帶地方政府預算也都不確定，「該如何打破僵局？」

卓榮泰說，人事同意權等若無法順利進行，每個機關的法定職權都會受到傷害、荒廢，人民各項基本權利也無法得到合理保障，但他相信這點委員都會放在心上，趕快把人事案列入重要議案並儘快通過。

卓榮泰強調，目前新增計畫跟新興事項都無法執行，國家正面臨重大轉捩點，國家發展快速，有所延誤對未來都會發生巨大且不可知影響，但現在迎頭趕上還來得及，像今天跟下周二，他赴立院報告是基於義務跟責任，但他明天會到颱風災區去勘災，他希望不只是看到問題，也希望更有能力、更有預算去解決當地問題。

至於若在野黨持續杯葛，卓榮泰說，就只能在法律規定底下，執行必要支出、法定支出，其餘只能等暫時立法院審議完成後，日期無法預測，但還是希望盡快在法定期間內。

卓榮泰也坦言，現在比較擔心的是，他們一直針對問題提出方法，但有部分委員看到的就只是問題，而沒有詳細看他們提出的方法，「所以一直認為我們是有問題而無方法，造成錯誤解讀，非常不好。」

對於上午國民黨立委傅崐萁質詢數度拍桌，卓榮泰表示，「還是有機會付委啦，只能抱著樂觀信心，要為大家把必要事情做好。」

李坤城追問目前今年前9個月稅入已超過今年預算數，要如何運用？財政部長莊翠雲說明，今年實際收入已達成全年預算數90%，而稅課收入是達成全年92%，「今年稅課收入會達到全年預算數是沒有問題，但超過多少還要到11月中會比較精確，因為還有營利事業的暫繳稅款會陸續進來，當然會希望可以超過2000億。」