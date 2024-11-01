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總預算案互槓傅崐萁質疑瞧不起原住民？ 卓榮泰：無法消受
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告預算案編製經過並備質詢。面對國民黨立委傅崐萁質詢時指，原住民禁伐補償、公糧收購、健保點值等，通過的法律跟主決議，行政院到現在還不執行。直指卓榮泰不執行原住民禁伐補償，是看不起原住民。對此卓榮泰表示，「這樣指控無法消受」。
傅崐萁認為卓榮泰瞧不起原住民、農民，欺負原住民、農民。卓榮泰回應表示，沒有瞧不起任何族群，但請委員要尊重行政院憲法職權。
傅崐萁展示，民進黨民國94年所提的法案「老農福利津貼暫行條例」，不斷拍桌詢問，執行沒有？卓榮泰表示，有經過行政院同意，這個就可以執行。傅崐萁接著表示，以古鑑今，過去民進黨提案的增加預算法律案，行政院都有執行。卓榮泰表示，委員想用通過法律案，侵犯行政院長行政權，不僅是我，未來每位院長都不可能同意這樣方式。傅崐萁表示，過去有6位行政院長面對總預算被退回，這些案都由朝野協商來解決，但現在已經過了6、7週，行政院長兩手一攤，就是瞧不起人民，「選舉我承諾的是一場誤會，選後你奈我何？」。卓榮泰表示，委員講這樣的話，我想連韓院長都無法接受。
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