總預算案互槓傅崐萁質疑瞧不起原住民？ 卓榮泰：無法消受

行政院長卓榮泰上午前往立法院報告預算案編製經過並備質詢。面對國民黨立委傅崐萁質詢時指，原住民禁伐補償、公糧收購、健保點值等，通過的法律跟主決議，行政院到現在還不執行。直指卓榮泰不執行原住民禁伐補償，是看不起原住民。對此卓榮泰表示，「這樣指控無法消受」。

傅崐萁認為卓榮泰瞧不起原住民、農民，欺負原住民、農民。卓榮泰回應表示，沒有瞧不起任何族群，但請委員要尊重行政院憲法職權。