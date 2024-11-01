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傅崐萁拍桌轟不守法 卓榮泰反擊：這講法韓國瑜都不接受

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天前往立法院備詢，院會前接受各家媒體記者聯訪，針對時事議題進行回覆。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天前往立法院備詢，院會前接受各家媒體記者聯訪，針對時事議題進行回覆。記者許正宏／攝影

行政院卓榮泰今天赴立法院提出中央政府總預算案報告，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑，原住民保留地禁伐補償、公糧收購、健保點值，行政院不執行，就是看不起人民，傅崐萁六度拍桌質問卓榮泰，「你兩手一攤，反正你就是選舉都選完了你奈我何？」卓榮泰則反擊，「委員講這樣的話，我想連韓院長都無法接受」。

傅崐萁指出，從小就被教育要守法，但行政院長可以不守法嗎？包括禁伐補償、公糧收購跟健保點值，都是通過的法律跟主決議，行政院居然可以不執行，讓我們感到很詫異，為什麼不依法；尤其是提高原住民禁伐補償，是立法院三讀通過的法案，民進黨立委也有提案，合法救濟程序不走，不要講其他理由。

卓榮泰回應，這個哪個政黨無關，行政院依法行政，傅崐萁不能放著法律的規定不提，只講不執行的問題，法律沒有合法程序制定，行政院當然要想救濟方式，傅崐萁想要侵犯行政院的行政權，未來每一位行政院長都不可能同意這樣的方式。

針對健保點值問題，傅崐萁播放賴清德總統競選時承諾健保點值1.1元的畫面，並拿出當初健保點值朝野協商的主決議，質疑民進黨團幹部難道沒有簽字嗎？

卓榮泰說，尊重主決議的精神，但會有時程性與預算的執行，健保預算點值這件事情，行政院正在解決，已經編列健保總額超過712億元。

傅崐萁質疑，原住民保留地禁伐補償、公糧收購、健保點值會增加行政院什麼財政負擔，是否有窒礙難行，卓榮泰回答，糧收購會增加91億元負擔，健保總額給付編列712億元，禁伐補償不是金額大小問題，而是原則性問題，不守法一毛都不應該。

傅崐萁不滿炮轟，過去共有6位行政院長任內總預算被退回過，基本上都透過朝野協商解決；以前民進黨提案的增加預算法律案，行政院都有執行，歷任院長都尊重立法院，但只有卓榮泰對立法院通過的法律案或主決議完全不執行，「兩手一攤，反正你就是選舉都選完了你奈我何？」卓榮泰則不滿回應，「委員講這樣的話，我想連韓院長都無法接受」。

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