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柯文哲涉圖利京華城？ 廉政署今傳喚1被告、3證人查罪證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北市建築管理工程處副處長王金棠今天到案作證。記者王聖藜/攝影
台北市建築管理工程處副處長王金棠今天到案作證。記者王聖藜/攝影

台北地檢署偵辦京華城弊案，為鞏固民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉貪汙圖利事證，今天指揮廉政署再傳喚北市都發局前專委、台北市建築管理工程處副處長王金棠等3證人、1被告到案，證人初訊後，陸續移送台北地檢署交由檢察官複訊。

至於台北地檢署聲請延押柯文哲，台北地院上午開庭、中午已結束，柯文哲除否認涉及圖利罪、更否認涉違背職務收賄，柯的律師團認為，柯無再延押必要，法官預計今下午4時30分裁定柯是否延押2月。

廉政署今天規畫傳喚王金棠等3名證人、1名被告，偵訊後，視案情發展決定是否再由檢方複訊；廉政署在檢方專案小組指揮下積極鞏固柯文哲涉犯圖利罪的證據，目標則是查得柯收賄與京華城容積率爆增的對價事宜，再依柯犯違背職務收賄罪起訴。

檢廉調查，威京集團參採容積獎勵辦法「綠建築」、「智慧建築」、「耐震設計標章」等規定自外創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」、「宜居城市貢獻」外加最高20％的容獎向台北市政府都發局提出申請案，造成建案容積率增為840%。

依本案相關案件裁定資料，檢方認為，柯文哲圖利威京集團主席沈慶京200億元以上，檢方並認為承攬開發案的鼎越公司獲不法利得111億元，偵查中查扣標的不動產，不過，鼎越行抗告程序求救濟，扣押案尚未確定。

京華城 廉政署 柯文哲

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