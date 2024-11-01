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總預算案互槓…傅崐萁數度拍桌批「瞧不起原住民」 卓榮泰駁斥

中央社／ 台北1日電
立法委員傅崐萁。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
立法委員傅崐萁。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

國民黨立委傅崐萁今天在立法院會質詢數度拍桌，痛批立法院通過禁伐補償條例等案，但行政院就是不執行，瞧不起原住民和農民。行政院長卓榮泰回應，沒有瞧不起任何族群，這言論連立法院長韓國瑜都無法接受。

總預算案僵局未解，立法院會今天邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

傅崐萁質詢指出，原住民禁伐補償、公糧收購、健保點值調升這3案，都是立法院通過的法案與主決議，但行政院至今仍不執行，令人詫異，「看不起原住民是嗎？」

卓榮泰表示，這樣的指控無法消受，依照預算法91條程序，立法院應該與行政院溝通，法律沒有依照合法程序制定，行政院當然要提出救濟方式。

傅崐萁也指出，另一方面，公糧收購價格13年沒調整，行政院瞧不起原住民、農民就算，連攸關全國民眾醫療品質的健保點值也不願調整。質詢過程中，傅崐萁數度拍桌，痛批連民進黨團幹部都有簽字背書健保點值的決議，沒想到行政院就是不執行。

卓榮泰表示，行政院沒有瞧不起任何族群，立法院應尊重行政院的憲法職權。

傅崐萁詢問，這3案會增加行政院多少財政負擔，何處窒礙難行。卓榮泰表示，若依照立法院有關公糧收購的主決議，每年將增加新台幣91億元以上負擔；健保部分，行政院已編列720億元於健保總額支出；禁伐補償則不是金額大小問題，而是原則性與守法問題，「任何不守法，一毛錢都不應該」。

傅崐萁指出，3案總共增加820餘億元，但114年度總預算多編4282億元歲入，且這3年政府超徵共1兆餘元，區區800多億元，攸關全台人民健康、醫護品質、農民權益、原住民尊嚴，全被卓榮泰踩在腳下，過去民進黨團提案增加預算，行政院都有執行，要求卓榮泰應看看過去行政院作法。

卓榮泰表示，這些提案都經過法律程序，傅崐萁所想的，就是未來繼續透過法律提案侵犯行政權，不僅是他，未來每位行政院長都不可能同意這樣方式。

傅崐萁表示，過去行政院都尊重立法院，會依朝野協商解決，但現在行政院長兩手一攤，就是瞧不起民眾，選舉的承諾也只是一場誤會。卓榮泰回應，傅崐萁這樣的言論，連韓國瑜都無法接受。

傅崐萁 卓榮泰 原住民 立法院 行政院

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