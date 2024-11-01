藍白缺席卓榮泰總預算案報告 吳思瑤批：坐領乾薪不上工

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過，並備質詢。民進黨立委吳思瑤批評，在野黨阻擋總預算案，結果行政院長來報告，民眾黨全部沒來，國民黨只來幾個人，藍白乾領薪水不上工，擋預算有理嗎？

中央政府總預算案持續卡關，吳思瑤質詢時以三種語言表達希望總預算案盡快通過，吳思瑤先以客語表示，政府預算不分顏色，希望快快審查、速速通過！」接著說明若總預算案沒通過客庄地方創生的13.5億元預算會受到影響。

吳思瑤接著以鄒族語表示「政府總預算，沒有政黨的問題，希望早點通過！」吳思瑤說，原住民青年近期正在串聯，希望部分立委不要將原民禁伐補償作為政治犧牲品，若總預算沒通過，原鄉產業發展10多億元預算沒法支應。

吳思瑤最後用越南話表示，「總預算無黨派之爭，希望總預算趕快審查、同意。」她說，如果總預算沒通過，新住民教育預算將會受到影響；吳思瑤強調，不分族群都應當受惠於總預算，讓生活能進步。

「藍白真的有在關心總預算嗎？」吳思瑤批評，今天卓榮泰院長率領部會首長進行總預算報告，民進黨團全員到齊，國民黨只來三四位立委（還早退），民眾黨八席全偷懶沒來。藍白乾領薪水不上工，擋預算有理嗎？明年若公務員3%調薪領不到，請找在野算帳。