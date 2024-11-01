吳思瑤批在野「隱形民主政變」 卓榮泰：兩院互相平衡尊重

行政院長卓榮泰今天赴立法院針對「114年度中央政府總預算案」報告編製經過並備質詢。民進黨立委吳思瑤指出，在野黨透過擴權、搶錢、沒收民權、摧毀憲法、杯葛總預算案，進行隱形民主政變，刀刀見骨。行政院長卓榮泰說，會讓立委更了解總預算編列精神、預算執行效果，兩院關係在憲法架構下互相平衡、尊重。

吳思瑤質詢時指出，隱形民主政變像一把利刃，刀刀見骨刺向台灣心臟，國會擴權法案證明立法院不該站在憲法對立面；在野黨擴權後又要搶錢，例如財劃法修正案、花東三大錢坑法案、原住民基本法、離島建設條例等，都可能破壞財政紀律，摧毀國家預算制度。

吳思瑤說，隱形民主政變第三步是沒收民權，在野黨有意再度修選罷法，增加罷免難度；第四部是摧毀憲法，在野黨要修憲法訴訟法，在野黨委員違憲上癮，想要用修法取代修憲，憲法訴訟法修法可能癱瘓憲法運作。

吳思瑤提到，除上述四步外，為了摧毀賴政府可能的執政成績，所以要杯葛中央政府總預算案，攻勢可以說是刀刀見骨，行政院有無妙方因應。

卓榮泰表示，憲法是國家根本大法，法律更是國人遵守依據，如果能在這樣理念下，政府運作就能順暢，兩院關係在憲法架構下互相平衡、尊重；對外伸展國家主權，對內透過福國利民法案，增進人民福利，這是未來應該要走的路。

卓榮泰強調，兩院關係在憲法架構下互相平衡、尊重，未來會持續讓立委更了解總預算編列的精神、預算執行效果，以及不執行的效果為何。