前議長郭信良遭重判 賴清德台南本命區風暴何時停歇

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院今認郭信良犯貪汙治罪條例中不違背職務收受賄賂罪處13年，然而，地方政壇認郭遭重判，與總統賴清德出身台南本命區，亟待擺脫台南黑金罩頂聲望有關。

總統賴清德時任台南市長，曾與多年擔任副議長郭信良同為民進黨同志且府會關係密切，然而2018年時任副議長的郭信良因未獲民進黨提名角逐議長，當日宣誓就職時宣布退黨，並在國民黨和無黨聯盟支持下當選，與民進黨關係漸行漸遠。

近年來，檢方偵辦88槍擊案、學甲爐碴案再到議長賄選，官商勾結、綠能黑金傳聞不斷，賴清德剛接任黨主席時，返回台南本命區向鄉親報告時，即令市長黃偉哲及各級民代起身鞠躬道歉，挽救綠營低迷聲望。

如今賴清德當選總統，檢調偵辦台南光電弊案、佃西重劃案、台鹽綠能案，甚至前政院發言人陳宗彥涉性招待案、立委林宜瑾助理費，有地方人士認為，看似劍指自家人或泛綠人士，無非是為市長及立委下場戰役，清理戰場。

台南地院今認郭信良犯不違背職務收受賄賂罪重判13年，相較於日前傳出郭可能過關之說，更加弔詭。判決一出，郭信良喊冤，沒收半毛錢，指上訴到底。在全案定讞前，外界更好奇賴清德台南本命區的風暴何時停歇。