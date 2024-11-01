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總預算案列入院會議程 藍下周二甲級動員決定是否付委

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今天赴立法院針對「114年度中央政府總預算案」報告編製經過並備質詢，立法院將總預算案列入本次院會議程，預計下周二再處理是否付委。國民黨立法院黨團今天上午發出甲級動員令，於下周二下午2時開黨團大會討論，接著再進場決定是否讓總預算案付委審查。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，卓榮泰今天針對總預算報告完之後，下周二院會處理總預算案是否付委。國民黨立委將先聽取卓榮泰總質詢報告的說法，下周二再開黨團大會討論決定是否付委。

行政院函請「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」案，列為今天立法院報告事項第129案。院會宣告，依10月24日黨團協商結論，定於11月1日及5日邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國發會主委及相關部會首長列席報告114年中央總預算案編製經過並備質詢。立法院長韓國瑜裁示，無異議通過。

由於本次院會議程僅將總預算列入議程，將於下周二院會確認議事錄時，再決定是否交付委員會審查。立法院人士指出，預計下周二卓榮泰詢答完畢後，再處理總預算是否付委。

卓榮泰 國民黨 立法院

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