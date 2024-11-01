民團指修離島建設條例有害國安 陳玉珍：亂扣帽子

台灣經濟民主連合等團體質疑，國民黨立委陳玉珍等人欲修離島建設條例有害國家安全。陳玉珍今天說，亂扣帽子」，不懂金門人的民意，且用大台灣主義欺壓金門人，歡迎大家在立法院審查草案時可以充分討論，也歡迎到金門走走看看了解民意，而不要只是想像畫面或亂扣帽子。

台灣經濟民主連合與台灣公民陣線10月30日在立法院群賢樓門口召開記者會，質疑陳玉珍等人所提離島建設條例修正草案，要設置離島國際醫療特區的第13條之1及之2修正草案，及設置離島自由貿易示範區的第18條之1修正草案，恐讓金馬離島淪為中國一國兩制試驗區，有害國家安全。

立法院經濟委員會昨天議程原本排審離島建設條例部分條文修正草案，因為颱風康芮襲台停班而會議停開。經濟民主連合智庫召集人賴中強昨天發文臉書表示，天意，他並稱經民連已決定正式向立法院紀律委員會檢舉陳玉珍，涉嫌違反立法委員行為法有關利益衝突迴避的規定，希望在調查結果出來前，應先停止經濟委員會的法案審查程序。

陳玉珍今天在立法院受訪時說，歡迎大家在立法院審查草案時可以充分討論，包括立委有什麼意見或想要提出什麼修改主張。

陳玉珍說，賴中強和一些團體，不代表金門的任何民意，他們對於離島建設條例修法若有意見，歡迎到金門走走看看，到金門去把心聲說出來，看是否能夠獲得支持，也歡迎實際居住在金門一陣子，不要只是亂扣帽子，民主時代這樣做是非常不尊重民意。

她還說，呼籲賴中強能夠直接到金門參選，看所提出的這些理念，在金門可以獲得多少金門人的支持。

陳玉珍說，賴中強不懂金門人的民意，歡迎他和一些團體多到金門，聽聽金門人的想法。