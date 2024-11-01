吳秉叡也提公投連署加嚴…李彥秀：綠雙標 上帝都傻眼

民進黨立委吳秉叡提案要求加嚴公投連署，國民黨也主張修正選罷法，將連署加嚴，卻遭綠營批評。國民黨立委李彥秀直言，民進黨的雙標，連上帝都傻眼。

立法院內政委員會於4日排審「公民投票法修正草案」，在野要求恢復「公投綁大選」，吳秉叡也提案加嚴公投連署，要求提案人、連署人都應提供身分證發證日期。

李彥秀說，民進黨的雙標，連上帝都傻眼，立法院內政委員會將於下周排審公民投票法修正草案，國民黨要求恢復「公投綁大選」，還給人民完整公投的權利，民進黨立委吳秉叡也提案要求加嚴公投連署，未來公投提案人、連署人，都要提供身分證發證日期。

李彥秀批，民進黨與側翼傾全黨之力，汙衊國民黨對於「選罷法」連署加嚴的提案，但是另一方面，又提案要求要加嚴公民投票的連署規定。請問，民進黨是有多害怕人民的公投權利？是有多害怕公投綁大選？是有多害怕人民用公投推翻民進黨錯誤的政策？

李彥秀強調，吳秉叡之前也曾針對選罷法提出相同連署加嚴提案，不過最後以「拒絕成為國民黨政治鬥爭工具」為由撤案，現在卻要讓公投法成為民進黨政治鬥爭的工具，民進黨的荒謬，全民都看在眼裡。