台鹽綠能董事長改派 黃國昌：國營的賴友友集團已成形
台鹽子公司台鹽綠能至今虧損上億，台鹽公司日前改派副總經理李杰翰代理董事長。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，台鹽綠能幫民進黨養一群寄生蟲，前天靜悄悄再改派台鹽綠能董事長，經濟部前部長王美花當初的背書根本只是笑話，「國營事業的賴友友集團，已然成形。」
黃國昌表示，民進黨政府以「推動綠能」為名目，由經濟部控制的台鹽公司設立台鹽綠能，早自去年開始，他清楚揭露台鹽綠能早已淪為綠營權貴的貪腐溫床，「不僅弊案叢生，還幫民進黨養了一群寄生蟲」，拖延一年多，雖然檢調終於開始偵辦，但台鹽綠能早已被這群民進黨的寄生蟲啃食殆盡。
黃國昌指出，令人憤怒的是，他在今年三月質詢王美花，「為何經濟部前官員吳國卿出任台鹽綠能董事長，他對於綠能有甚麼樣的專業？是否又淪為國營事業人事酬庸？當時王美花對吳國卿讚譽有加、大力背書，說『他非常懂』、『我們就是拜託他幫我們處理』。」
「結果呢？」黃國昌說，吳國卿出任台鹽綠能董事長後，只有坐領乾薪，根本一事無成，前天台鹽靜悄悄地再度改派台鹽綠能董事長，王美花當初的背書根本只是笑話，充分印證民進黨只把國營事業當成豢養自家人的肥肉。
黃國昌認為，可悲的是這種亂象不僅發生在蔡英文政府，繼任的賴清德政府更有過之而無不及，國營事業的賴友友集團，已然成形。最近連非法挪用資產而棄保潛逃的通緝犯家族成員，都能夠內定為台灣金聯董事長，自以為掌握滔天的權勢，難看的吃相也毫不遮掩。有這樣的政府，是人民的不幸，國家的悲哀。
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