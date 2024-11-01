讚韓國瑜發揮智慧 賴士葆：卓揆善意回應總預算就付委

明年度中央政府總預算案因在野黨質疑，原民禁伐補償金未依法編足，六度擋下。行政院長卓榮泰今赴立法院就總預算案進行說明。國民黨立委賴士葆說，這是立法院釋出的一大善意，卓榮泰若有善意回應，當然就會付委。他也讚立法院長韓國瑜發揮智慧。

今日卓榮泰率同相關部會首長赴立法院，就明年度中央政府總預算案進行報告，被解讀是預算僵局的轉圜契機。

賴士葆說，今日卓榮泰來做中央政府總預算報告，等於立法院讓一步，卓揆應該拿出誠意，大家各讓一步。照程序來講，卓榮泰沒有任何讓步，「我們的要求也沒有得到善意回應」， 照理講今天程序可以不進行。

賴士葆表示，立法院長韓國瑜發揮智慧，先走程序，某種程度是立法院對行政院一大善意，呼籲卓榮泰珍惜這樣的機會，是否可以公開承諾，把原民禁伐補償金缺的20幾億補起來，立法院、行政院才能有良性互動，國家才不會空轉。

賴士葆提到，至於總預算是否過關，就看卓榮泰誠意。今天和下周二詢答，詢答完畢就會問是否付委，如果有善意回應，當然就付委，如果還是鐵板一塊，「就目前我知道的，還沒有準備要付委，就看卓榮泰今天和下周二的表現。」