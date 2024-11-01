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偵辦京華城弊案 吳靜怡：柯文哲沒延押我剃平頭

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城弊案，聲請延押台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲。本報資料照片
台北地檢署偵辦京華城弊案，聲請延押台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城案遭羈押禁見，台北地檢署聲請延押，台北地院今天開庭。政治評論員吳靜怡表示，柯文哲收受沈慶京的字畫，那不是前金，而是貪婪剛剛萌芽的前戲，「柯文哲今天一定延押！沒有延押我就剃平頭。」

吳靜怡指出，柯文哲利用拚連任期間，透過公務系統產發局、都發局串聯許多工商業，人際的互動就由市府外部的邱佩琳、李文宗來負責各種後續聯繫，也因為企業演講，柯文哲開始認識沈慶京，安排還不只一次，柯文哲之後指示由李文宗擔任接洽威京集團的窗口，無論是在威京總部或是陶朱隱園，無論柯文哲在不在場，李文宗都能直接去談事情，到底談什麼事？又有沒有圖利？之後慢慢揭曉。

吳靜怡表示，約喝酒講究三個條件：一個地方、一個對手、一個理由。許多人傳柯文哲和沈慶京他們會一起喝紅酒，但抱歉，沈慶京愛喝白酒，除非紅酒是為了柯文哲特別開的，地點為了柯文哲特別選的，為的全都是一個理由：「標案子」。

吳靜怡感嘆，認識柯文哲，十年太長，因為一切都變了；柯文哲會被關，但柯文哲的一輩子好像又變得太短；有些事情的回憶，偏偏永遠都在他腦海裡，沒辦法拋棄，所以才擁抱，然後，心酸絕望的說給你們聽，如此罷了。

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京華城 吳靜怡 李文宗 柯文哲

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