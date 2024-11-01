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司法院預算佔總預算不到1% 邱顯智盼放下尊嚴勇敢爭取

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量前立委邱顯智。圖／聯合報系資料照片
時代力量前立委邱顯智。圖／聯合報系資料照片

時代力量前立委邱顯智指出，司法案件每年增加，法官過勞、書記官過勞、法警過勞的司法體系，司法年度預算，從過去占中央政府總預算的1%多一點，明年竟下降剩不到1%，相較其他部會首長捍衛預算，希望未來的司法院長放下憲法法庭審判長的尊嚴與身段，勇敢爭取預算。

邱顯智指出，媒體報導，剛卸任的司法院長許宗力於歡送會上表示，對全國的法官感到非常、非常的虧欠，訴訟程序金字塔化的未竟之功，是感到最遺憾的事，無法有效減少法官沈重的工作負擔等等。

邱顯智表示，在他看來，許宗力對於台灣的憲法法庭有很大的貢獻，特別是針對裁判的憲法訴願，固不待言；不過，可惜的是，在這個案件每年一直增加，法官過勞、書記官過勞、法警過勞的司法體系，居然我國每年就那麼點司法預算，可以從過去的1點多趴，再降到佔中央政府總預算的不到一趴。

邱顯智諷刺，如果一個外星人來到地球，看到司法院所轄預算每年約250億元，就知道這個國家基本上是不重視司法的國家，不願意將資源投資在司法的公平之上。

根據預算法93條第3項:「司法院院長認為必要時，得請求列席立法院司法及法制委員會會議。」邱顯智說，法律已經給司法院長空間，讓其為法官們奮戰，爭取司法體系應該有尊嚴及相應資源配置，可惜過去8年，司法院長沒有把不合理的1趴的司法預算放在心上。每年編得預算照前一年差不多，第3項則從來沒用過。

邱顯智表示，看看那些每年好幾千億預算的部會部次長們，是如何捍衛部會的預算，唯有司法院長認清自己的角色，放下做為憲法法庭審判長的尊嚴與身段，勇敢打破1趴的預算結構，未來的院長們，才不用繼續說虧欠。

時代力量前立委邱顯智表示，司法年度預算，從過去佔中央政府總預算的1餘%，明年竟下降剩不到1%，相較其他部會首長捍衛預算，喊話司法院勇敢捍衛預算。圖／取自邱顯智臉書
時代力量前立委邱顯智表示，司法年度預算，從過去佔中央政府總預算的1餘%，明年竟下降剩不到1%，相較其他部會首長捍衛預算，喊話司法院勇敢捍衛預算。圖／取自邱顯智臉書

司法院 邱顯智

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