王定宇指劉德華媚共藝人 邱垂正：經查無傷害台灣言論

民進黨立委王定宇質疑歌手劉德華是媚共藝人，其演唱會不如人民基本安全重要。陸委會主委邱垂正今天表示，只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台，劉德華沒有傷害台灣的言論，因此依程序同意。

劉德華昨晚原規畫在台北小巨蛋舉行演唱會，原本擬風雨無阻，最後在北市府協調下才延後昨場次。王定宇指出，建議台北市府可以以公共安全的正當事由，直接要求演唱會改期或取消，畢竟一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率相關部會赴立院，就114年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。邱垂正會前受訪表示，正向看待兩岸正常健康永續的交流，只要依法申請、獲准許可的陸港澳藝人，只要沒有傷害台灣的立場、台灣人民的情感，陸委會仍歡迎來台藝術表演交流。

邱垂正表示，劉德華並沒有傷害台灣的言論，因此還是依照既定程序同意，台灣是自由民主的社會，尊重包容才能確保言論自由的真諦，並促使台灣成為更團結溫暖的國家。