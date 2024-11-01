總預算僵局有解？卓揆重申：禁伐補償建立在財政紀律

明年度中央政府總預算案因在野黨質疑，原民禁伐補償金未依法編足，六度擋下。行政院長卓榮泰今赴立法院就總預算案進行說明，卓揆會前受訪時，表示他認為會有妥善方式，朝樂觀方向努力，但對於原民禁伐補償，他表示要建立在財政紀律，兩院相互尊重。

今日卓榮泰率同相關部會首長赴立法院，就明年度中央政府總預算案進行報告，外界認為此不失為預算僵局的轉圜契機。

卓榮泰說，所有的人都很期待今天到來，讓他們可以有充裕時間、完整資料，向國會提出明年度中央政府總預算案的總體說明，他會盡力把重點報告清楚，大家在意的幾個方向也會說出想法。

卓榮泰提到，至於原民禁伐補償，他已經說過很多次，他所期待的是建立在憲法精神、預算法、財政紀律法裡，兩院互相尊重，行政院尊重立法院的預算審查權，立法院尊重行政院制定、編列預算的權力，在這樣的社會共識、法律基礎上，雙方尋求如何解決大家面臨的問題，他認為會有妥善方式，朝樂觀方向共同努力。