原民禁伐補償發6萬？卓揆報告：適當方式支應

總預算案在立院卡關可望有解，行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總預算案報告，在野黨將視報告情況，決定是否讓總預算案交付委員會審查。卓榮泰今天就總預算案3項爭議議題說明，最爭議的原住民保留地禁伐補償方案，若立法、行政權平衡及相互尊重，明年度禁伐補償經費，政院可考量以適當之方式予以支應。

卓榮泰指出，明年度總預算案3項爭議議題，包括原住民保留地禁伐補償方案、健保點值方案、公糧收購方案。關於原住民保留地禁伐補償方案，原民會明年度預算預算編列124億元，較上年度預算增加13億元或12%，高於中央政府總預算案歲出成長幅度10%，原民會勉力檢討編列禁伐補償28億元，較今年預算21億元，增加7億元或34%。

卓榮泰表示，基於立法、行政平衡及相互尊重，期盼兩院共同恪守憲法第70條之憲政原理精神，以及預算法第91條等原則、規定及必要程序，依此作為預算審查共同且唯一之原則，共同研商妥適解方。朝野政黨如獲以上共識，114年度禁伐補償經費，行政院可考量以適當之方式予以支應。

關於健保點值方案，卓榮泰表示，健保採總額制，健保點值尚涉及實際醫療服務量等不可控制因素，政府將朝更高點值來努力，不過未來仍須透過落實分級醫療及如實審查健保支出等配套機制，以逐步達到穩定醫療服務點值目標。

關於公糧收購方案，卓榮泰指出，若將公糧收購價格調增5元，農民種稻誘因提升，導致稻米產銷失衡，使民糧糧價下跌，影響70%未繳公糧之農民權益及近年輔導轉作政策效益

卓榮泰說，農業部審慎評估及與產業溝通後，提出「1集、2轉、3加3」策略，預估推行3年後，產地乾谷市場價格預計每公斤可提升3元以上，所需經費16.5億元，已納編預算案，其相較提高公糧收購價5元，方能達到真正提升整體稻農收益，調整稻米產業結構，農業永續發展，確保糧食安全自主目標。