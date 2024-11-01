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美台避免雙重課稅協商將登場 2黨國會議員看法不同

中央社／ 華盛頓31日專電
美國政府日前宣布，將與台灣協商解決雙重課稅問題。圖／聯合報系資料照片
美國政府日前宣布，將與台灣協商解決雙重課稅問題。圖／聯合報系資料照片

美國政府日前宣布，將與台灣協商解決雙重課稅問題。民主黨議員表示肯定，認為面對日益具侵略性的中國，這項宣布明確表明美國對台灣及其人民的承諾；2名提出相關法案的共和黨議員則質疑，拜登政府的宣布是出於政治考量。

美國財政部29日發布新聞稿指出，未來數週內將與台灣就避免雙重課稅展開協商。協商將以國會倡議為基礎，國會仍是解決美台雙重課稅的重要夥伴。

台灣財政部當天也感謝美國行政、立法部門長期支持台美避免雙重課稅協定。並說，在協商展開同時，也將持續與美國財政部及國會合作，推動相關立法。

隔天，共和黨籍的眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、共和黨籍參議院財政委員會首席議員克雷波（Mike Crapo）質疑，這項決定宣布的時間點「似乎是出於政治考量」，而非真正致力於提供快速的稅務減免。

史密斯、克雷波分別是在眾議院、參議院提出相關法案的提案人之一。他們在聯合新聞稿指出，國會提出的法案是解決美台雙重課稅問題的最佳途徑。

他們指出，採取與國會認可框架不一致的做法，可能影響減免措施的實現，阻礙促進美台間透過投資實現繁榮、國家安全和經濟韌性的共同目標。

中央社今天以電子郵件進一步詢問新聞稿內容，尚未獲得回應。

聯邦眾議院1月表決通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」（The Tax Relief for AmericanFamilies and Workers Act of 2024），其中包括「美台加速減免雙重課稅法案」（United States-Taiwan ExpeditedDouble-Tax Relief Act）。這項包裹法案尚未通過參議院立法。美國會這屆任期至明年1月3日。

民主黨籍眾議院外交委員會議員康諾里（GerryConnolly）則是肯定美國財政部的做法。他說，這是解決雙方雙重課稅問題的重要一步。

康諾里指出，「在等待參議院立法之際，這項宣布明確表明，面對日益具侵略性的中國，我們對台灣及其人民的承諾」。

包括康諾里在內共5名跨黨派眾議員，在10月18日致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及財政部長葉倫（Janet Yellen），呼籲在等待參議院通過相關立法的同時，採取行動解決雙重課稅的問題。

此外，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）日前指出，美國財政部的宣布是「令人興奮、正面的發展」，「我們相信，這將加速最終立法的進程」。

他說，這個做法向美台業界傳達兩國政府的積極意圖，「企業可以根據這一政策發展做出決策，這將進一步促進資本在雙方市場的投入」。

另外，駐美代表處指出，美國聯邦參議院財政委員會、眾議院歲計委員會上年分別以一致同意方式通過「美台加速減免雙重課稅法案」。

代表處指出，美國行政部門、國會均盼解決台美雙重課稅問題。各方努力均以即早順利解決台美雙重課稅問題為目標。

台美 稅金 美國 議員

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