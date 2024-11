美台避免雙重課稅協商將登場 2黨國會議員看法不同

美國政府日前宣布,將與台灣協商解決雙重課稅問題。民主黨議員表示肯定,認為面對日益具侵略性的中國,這項宣布明確表明美國對台灣及其人民的承諾;2名提出相關法案的共和黨議員則質疑,拜登政府的宣布是出於政治考量。

美國財政部29日發布新聞稿指出,未來數週內將與台灣就避免雙重課稅展開協商。協商將以國會倡議為基礎,國會仍是解決美台雙重課稅的重要夥伴。

台灣財政部當天也感謝美國行政、立法部門長期支持台美避免雙重課稅協定。並說,在協商展開同時,也將持續與美國財政部及國會合作,推動相關立法。

隔天,共和黨籍的眾議院歲計委員會主席史密斯(Jason Smith)、共和黨籍參議院財政委員會首席議員克雷波(Mike Crapo)質疑,這項決定宣布的時間點「似乎是出於政治考量」,而非真正致力於提供快速的稅務減免。

史密斯、克雷波分別是在眾議院、參議院提出相關法案的提案人之一。他們在聯合新聞稿指出,國會提出的法案是解決美台雙重課稅問題的最佳途徑。

他們指出,採取與國會認可框架不一致的做法,可能影響減免措施的實現,阻礙促進美台間透過投資實現繁榮、國家安全和經濟韌性的共同目標。

中央社今天以電子郵件進一步詢問新聞稿內容,尚未獲得回應。

聯邦眾議院1月表決通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」(The Tax Relief for AmericanFamilies and Workers Act of 2024),其中包括「美台加速減免雙重課稅法案」(United States-Taiwan ExpeditedDouble-Tax Relief Act)。這項包裹法案尚未通過參議院立法。美國會這屆任期至明年1月3日。

民主黨籍眾議院外交委員會議員康諾里(GerryConnolly)則是肯定美國財政部的做法。他說,這是解決雙方雙重課稅問題的重要一步。

康諾里指出,「在等待參議院立法之際,這項宣布明確表明,面對日益具侵略性的中國,我們對台灣及其人民的承諾」。

包括康諾里在內共5名跨黨派眾議員,在10月18日致函美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及財政部長葉倫(Janet Yellen),呼籲在等待參議院通過相關立法的同時,採取行動解決雙重課稅的問題。

此外,美台商業協會(US-Taiwan Business Council)會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)日前指出,美國財政部的宣布是「令人興奮、正面的發展」,「我們相信,這將加速最終立法的進程」。

他說,這個做法向美台業界傳達兩國政府的積極意圖,「企業可以根據這一政策發展做出決策,這將進一步促進資本在雙方市場的投入」。

另外,駐美代表處指出,美國聯邦參議院財政委員會、眾議院歲計委員會上年分別以一致同意方式通過「美台加速減免雙重課稅法案」。

代表處指出,美國行政部門、國會均盼解決台美雙重課稅問題。各方努力均以即早順利解決台美雙重課稅問題為目標。