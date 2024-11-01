【專家之眼】從兩極化的美國社會看美國大選的可能影響

此次美國總統選舉的意義，並不在政黨輪替的可能預測；於此刻最大的轉變，其實是美國媒體的集體警醒與自發努力！

此番有意為之的放棄新聞跟風、過度造神與商業掛帥 — 新聞倫理的實踐與專業人士的反躬自省，正基於川普總統在2016年如旋風般的崛起；以及在2020年初，當川普拒絕承認敗選之後的一系列操作。而有支持者群聚華盛頓特區，蓄意為之的街頭暴動，遑論衝到國會山莊內，去捉拿副總統彭斯的難堪慘烈！

因此而衍生出的各自堅持，首先，像華盛頓郵報就不向大訂戶低頭，首度拒絕押寶特定候選人；而紐約時報的民調發布，打從總統辯論會前到封關的民調，都不看好賀錦麗選情！

擅長堆砌文字跟冗長回答來做閃躲，賀錦麗的政策立論，常用尊重拜登路線來當作擋箭牌；屢屢又以不同世代的不同觀點，來避開對這四年的政績檢驗與共同責任。十足的，左閃右躲。包括CNN在內，於她公開受訪和講演的表現，也能給予高度批判。

其次，幸好，與她搭檔的華斯，副總統候選人，使用的是相對樸實的言詞，與苦阿信的一號表情；尤其強調中學任教的經驗與教練身分，總能讓咄咄逼人的記者提問，輕易化解被抨擊的激情，真正做到以四兩來撥千金。

再則，看似激烈互批且立場各異的政黨對決，究其實兩黨在政綱的差異，其實很小。長期標榜著「小政府」的共和黨，如今在政策補貼上也非常大手筆；而號稱是採行「進步路線」的民主黨，一路力挺去石化依賴跟綠色新政，因著西維吉尼亞州參議員，Joe Manchin，而延後政策的執行年限。

靠能源業者的支持出身，曼欽參議員不單成功支持輸送原油的管道鋪設；更讓拜登總統揹上批評責任，延後全電動車的推動與零碳綠電的實施計畫。反之，賀錦麗女士則能改以嚴詞批判的角色扮演，順勢將民主黨支持者的不滿意，都推給提攜自己的蹣跚長者，拜登。

最後，當連天戰禍持續毀滅近東與中東地區的無辜生黎，我們所該期待的，就是面對國際紛擾後的同舟共濟；尤其要透過去追蹤社會分裂與極端化的過程，明確原委與界定責任擔負！

即使兩黨主帥的性格使然，檢察總長跟慣老闆的口吻，難免尖酸；如今看來，美國媒體和大選的操盤手，於此際已然有緩和支持者激情的改正；更能不斷藉由影像穿插和適時的提醒，有意義的以事實查核來減少族群對立與征戰風險。

看似漫無頭緒的這場選舉，議題關切頗為聚焦；不論誰能獲得當選，但促成美國窮人階層的翻身與在高端產業引燃投資熱，都是推動一場在二十一世紀的光榮革命。