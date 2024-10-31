帛琉總統指北京施壓跟台灣斷交 外交部嚴正譴責中國

帛琉共和國總統惠恕仁接受外媒專訪表示，他的國家正面臨來自中國愈來愈大的壓力，被要求停止支持台灣。外交部今天指出，對中國具特定目的、強力運用經濟脅迫打壓台灣邦交國的行徑，予以嚴正譴責。

彭博（Bloomberg News）報導，惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）還指責中國侵犯帛琉的專屬經濟區（EEZ）；當記者詢及帛琉11月5日總統和國會選舉結果，是否會決定未來與台灣的關係時，惠恕仁回答說，中國「一直在大力爭取」。

惠恕仁指出，「顯然他們（北京）有所盤算，而這盤算就是台灣」。他說：「他們試圖讓所有人相信，帛琉和其他所有人正在做的事都是非法的。」他意指承認台灣一事。

針對惠恕仁受訪指北京施壓要求跟台灣斷交，外交部今天晚間回應，中國近年來在太平洋區域透過威嚇利誘及經濟脅迫等各種手段擴張勢力，損害區域和平、穩定與繁榮，脅迫台灣邦交國外交轉向情形時有所聞。

外交部說明，中國長期利用觀光產業作為武器打壓帛琉，逼迫帛琉外交轉向，相關情形惠恕仁已多次示警，外交部對中國具特定目的、強力運用經濟脅迫打壓台灣邦交國的行徑，予以嚴正譴責。

外交部進一步表示，自全球疫情解封後，台灣於2022年11月恢復每週2日台帛定期航班，今年4月及7月又逐步增加至每週4日往返帛琉航班，也樂見帛琉於台灣增加航班後，推出優惠台灣民眾赴帛琉旅遊各項方案，成效良好，彰顯帛琉與台灣根植於友好邦誼的緊密合作關係。

外交部指出，台灣與帛琉自1999年建交至今，邦誼穩固友好，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育及海事安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎及肯定。台灣將持續與帛琉等太平洋友邦及理念相近國家攜手合作，共同促進台帛友好邦誼及印太地區和平、穩定與繁榮。