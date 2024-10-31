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開戰黃捷 葉元之：我監督黃牛票問題錯了嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
黃牛票問題引發國民黨立委葉元之、民進黨立委黃捷之間的戰火，葉元之說，黃牛票問題嚴重，他監督文化部處理黃牛問題，錯了嗎？圖／立委葉元之辦公室
黃牛票問題引發國民黨立委葉元之、民進黨立委黃捷之間的戰火，葉元之說，黃牛票問題嚴重，他監督文化部處理黃牛問題，錯了嗎？圖／立委葉元之辦公室

黃牛票問題引發國民黨立委葉元之、民進黨立委黃捷之間的戰火，葉元之說，黃牛票問題嚴重，他監督文化部處理黃牛問題，錯了嗎？

葉元之說，今晚劉德華演唱會延期，很多華仔迷應該很失望。這次劉德華演唱會是採用實名制抽票的方式，所以沒有黃牛票的問題。他昨天在立法院，繼續就周杰倫演唱會黃牛票問題質詢文化部長李遠，沒想到引起黃捷的批評，她認為他不該質詢黃牛票問題，應該要去問有關「不義遺址」的相關議題。黃捷簡直莫名其妙，到底關她什麼事。

葉元之提到，周杰倫演唱會黃牛票問題這麼嚴重，很多人在開賣前都提醒文化部要處理，結果李遠卻說有人檢舉才會辦，等到全台炸鍋，政府才開始動起來。昨天李遠在他的詢問下，承認目前檢舉案已從兩天前1300件上升到2700件，若是在開賣前文化部就積極稽查，問題絕對會小很多。

葉元之說，他追問黃牛用非法方式搶到的票，應該怎麼處理？已經付錢給黃牛的歌迷，權益如何保護？李遠完全答不出來，還說要問主辦單位。他批，文化部自己就是打黃牛的主管機關，居然把責任推給經紀公司，一點責任感都沒有。

葉元之提到，文化部跟媒體說要修法杜絕黃牛，他昨天詢問李遠要修什麼法，李說會在執行上鼓勵主辦單位採實名制，因修法很難。可見文化部對外說要修法打黃牛，只是虛晃一招，應付媒體詢問而已。事情都發生這麼多天了，文化部對黃牛問題完全不重視。

葉元之表示，黃牛票問題如此嚴重，他逮到機會監督文化部，錯了嗎？但是黃捷不爽了，她覺得昨天的議題排的是「不義遺址」條例，我沒去談「不義遺址」，就是不對。

葉元之指出，不義遺址是促轉會搞出來的東西，在他們的定義下，不義遺址是威權統治時期國家侵害人權事件的發生地，特別是二二八事件及白色恐怖的地點。促轉會就是一個政治打手機關，之前還自比東廠要清算新北市長侯友宜，東廠弄出來的東西，就是要做政治鬥爭而已。

葉元之質疑，如果國家侵害人權就要列為「不義遺址」，那民進黨執政時關電視台、或是只要人民轉發批評政府的訊息，就會被警察叫去問話，這些國家機器侵害人權的行為，要不要也列入「不義行為」進行轉型正義？他有準備相關資料，只不過質詢時間不夠，所以沒問到。「杜絕黃牛這類民生問題，比黃捷喜歡搞的政治鬥爭重要多了。還是說黃捷硬要罵我，只是為了幫她的乾爹許智傑出氣？」

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