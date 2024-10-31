美韓重申維護台海和平穩定 外交部表達歡迎感謝

美國與韓國於美東時間30日在華府舉行安全協商會議，聯合公報重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。外交部今天表示，表達歡迎與感謝並將持續與美、韓等理念相近國家合作，共同確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、南韓國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）各自率領資深國防、外交官員，在華府召開第56屆安全協商會議（SecurityConsultative Meeting）；兩人會後發表聯合公報表示，美韓同盟是朝鮮半島及周邊地區和平、穩定與繁榮的基石，也重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

外交部說明，兩人會後聯合公報雙方再度指出維護台海和平穩定的重要性，並表示此一立場也反映在去年4月發布的「紀念美韓同盟70週年元首聯合聲明」，該項元首聯合聲明重申維護台海和平穩定是區域安全繁榮不可或缺的要素，並強烈反對任何片面改變印太區域現狀的企圖。

外交部表示，對於美韓連續4屆在SCM聯合公報中強調台海和平穩定的重要性，表達歡迎與感謝。台海和平穩定已是全球民主社群的高度共識。台灣將持續與美、韓等理念相近國家合作，共同確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。