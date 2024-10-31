影／康芮撲台 劉德華照開唱 藍委呼籲：以民眾安全為優先

「康芮」颱風直撲台灣，風雨明顯，全台停班停課之時，今日劉德華演唱會仍照常舉辦。國民黨立委王鴻薇認為，未來租約應加註規定，遇颱風假，主管單位可停止演出；國民黨立委李彥秀則說，應以民眾安全為活動最高指導原則。

康芮颱風來襲，劉德華演唱會不畏強風豪雨，今晚仍在小巨蛋舉行。台北市長蔣萬安已呼籲，民眾應避免非必要外出。

王鴻薇說，劉德華演唱會碰上颱風天，北捷正在協調主辦單位，希望今日能夠停辦。此事話題延燒，正反意見都有。她現在較支持的是，台北市政府希望未來在小巨蛋租約管理規則裡加註規定。小巨蛋現在由北捷負責及對外出租，未來對外租約裡，應該加註相關規定。現在全台各場館所有人很多都是（縣）市政府，以此事為例，政府若在租約管理規則加註如果放颱風假，主管單位有權可以停止演出，這樣的做法較能廣大照顧到消費者、演唱會或演出的主辦單位權益。

李彥秀表示，民眾的安全，絕對是所有活動的最高指導原則。颱風天辦演會，的確會增加交通運輸與人流安全的負擔與風險，主辦方除了商業考量外，也應該負起更大的社會責任。支持市政府通盤檢討各場館的場地租用合約，將颱風等影響活動安全的因素，納入未來活動合約的規範當中，這才是照顧市民、寵愛粉絲的表現。在中央修法的部分，牽一髮而動全身，不僅是演唱會，包括球賽、展覽、電影院、百貨公司、餐廳、賣場是否要強制停止舉辦與營業，這都需要更多的社會共識。