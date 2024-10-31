批民進黨蠻幹中火增燃氣 許宇甄：瓦解民主法治

中火二期環評昨日通過，國民黨立委許宇甄今日表示，民進黨錯誤能源政策導致台灣面臨缺電危機，民進黨政府蠻幹，民主法治瓦解殆盡，呼籲落實「增一氣，拆一煤」的決議。

許宇甄表示，台中火力發電廠減煤超過600萬噸，都該歸功前總統馬英九、經濟部前部長張家祝、杜紫軍，若非馬團隊在2014年編列通霄電廠擴建三部892.6MW高效率複循環燃氣機組，台中火力電廠就無法順利減煤。

許宇甄認為，供電穩定事關國家安全，對於提升防衛韌性至關重要，但不能只靠台中火力電廠，不該靠台中人的肺，民進黨政府要解決缺電問題也不能一直犧牲台中市民的健康。「不害於政、不妨於民」，擴大台中火力電廠機組並非最佳解方，呼籲經濟部長郭智輝，不要只看大企業、有錢人的需求，也請多聆聽台中市民、平凡百姓的聲音。

許宇甄指出，賴清德政府擔心缺電，只好讓台中火力電廠在不減燃煤機組的情況下，直接增建燃氣發電機組，中部的空汙問題不僅沒解決，還可能越來越糟糕，加上環境部不願意碳費8成給地方，只想著留在中央當作私房錢，賴清德政府先是增加地方空汙，又沒收地方碳費收入，這種「卯贏」心態非常可惡。

許宇甄強調，民進黨執政以來，整個政府像強盜一般，為保障少數人既得利益，維護其政權統治，不惜犧牲社會公義，漠視台中市民生命財產的安危，若有人有意見，就出動國家機器，想怎麼幹就怎麼幹，民主法治瓦解殆盡。

許宇甄強調，2050淨零排放是世界各國的環保政策，賴政府怕缺電，只想擴建台中火力電廠，保留老舊高排碳的燃煤機組，只要出現缺電，台中燃煤機組就要出來救援，不顧地方民意，只想著扯台中市政府、盧秀燕市長的後腿。賴清德總統就那麼害怕台中市長盧秀燕？不卡盧會難過？呼籲賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨，尊重地方決策及全國民意，正視國人健康，落實立法院台中火力電廠「增1氣拆1煤」決議。