賴總統：中央與地方全力防救災 籲國人注意自身安全

賴清德總統31日上午偕同行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心，視察康芮颱風防災應變整備工作。指示中央各部會與地方政府積極合作，全力投入防救災及復原工作，讓國人儘速恢復正常生活。總統也提醒國人注意自身安全，並期盼民間團體及全體國人配合政府措施，共同避災、防災。

賴總統抵達後，分別聽取中央氣象署、國家災害防救科技中心、消防署、內政部、海委會、衛福部、交通部、經濟部、農業部、國防部、數發部及佛教慈濟慈善事業基金會簡報，了解各單位各項防颱應變工作。並與新北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、屏東縣及高雄市等地方政府首長進行視訊連線，了解各地目前防災整備情形。

賴總統致詞時表示，每次遭逢颱風或天然災害時，中央與地方災害應變中心同仁都非常辛苦。此次康芮颱風來襲，內政部第一時間進行災害應變中心一級開設，行政院卓榮泰院長也出席兩次工作會議，他對應變中心充分發揮功能表示肯定。

賴總統提到，稍早與6個地方政府災害應變中心連線時，能看出每個縣市都將應變災害當作第一要務，將人民的生命財產安全視為最優先項目，中央與地方也充分合作，非常值得肯定。他要代表國人感謝中央及地方災害應變中心每位同仁的參與，也要說聲「辛苦了」。

賴總統指出，這次的防災應變工作中，有幾項進步值得肯定。第一，中央與各地方政府充分發揮「離災優先於防災，防災優先於救災」精神，進行各項應變災害工作。第二，依據前次颱風地方政府所提需求，此次數發部協助各縣市至少配有一具低軌道衛星，確保各地通訊不至中斷。

賴總統說，第三，災害應變中心因應上週花蓮與嘉義發生地震，將預防性疏散撤離標準從350毫米雨量調降為250毫米，因應當前情勢機動調整應變措施。第四，國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設，國軍會全力協助中央與各地方政府防救災工作。花蓮、臺東、屏東、高雄等縣市首長稍早連線時，也對國軍支援情況表示肯定，他要感謝國防部的參與。

賴總統也感謝慈濟志工們在發生災害時，即時給予協助，這次也進駐中央災害應變中心，一同支援防救災工作。每次應對天然災害，都需要公私部門共同合作，期盼未來能持續維持此一合作模式，進一步加強公私協力，因應各項天災地變所產生的問題。

賴總統提醒國人注意自身安全，配合政府要求全力避災，避免在颱風時到海邊觀浪等危險行為。並要求中央與地方災害應變中心兼顧災後復原工作，讓國人能儘速恢復正常生活，相信對社會安定將更有幫助。包括各項補助工作，請農業部等相關部會秉持過往「從優、從寬、從速」原則，讓受災農民迅速恢復農作。他期勉大家共同努力，並再次代表國人感謝工作同仁的辛勞。