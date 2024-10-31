民眾黨靠自媒體力挽支持率 國昌直播、開門見珊各有千秋

自媒體戰國時代，國內主要政黨紛紛跟上熱潮開設直播節目，柯文哲領軍的台灣民眾黨經營相當成功，官方YouTube頻道累積超過33萬名訂閱者，透過每周的固定節目暢聊國內時事、國際大事，不僅凝聚支持者向心力，同時也擴大政黨品牌能見度，即使柯文哲因京華城案身陷囹圄，民眾黨的自媒體仍然凝聚不少支持者，也穩住了政黨支持度，雖一度重挫但已逐漸回穩。

柯文哲曾說民眾黨缺傳統媒體和地方組織，要開網路電視台經營自媒體，民眾黨2019年成立時就開設「民眾之聲」YouTube頻道，至今已經累計約33.6萬名訂閱者，人數持續成長。民眾黨的自媒體多，黨中央和立委各有千秋，民眾之聲目前有兩個固定時段的節目，包括每周一至周五中午時段的「民眾之聲」，主持群有民眾黨副秘書長許甫、文宣創意部主任李頂立、新聞輿情部主任吳怡萱等人，形式類似於電視台的政論節目，主要邀請黨公職與政治人物，討論當前國內新聞時事。

民眾之聲還有固定節目「全球JU察隊」，主持人為民眾黨國際事務部主任林子宇，更新頻率為每周一次，主要探討國際大事與新聞脈動，近期適逢美國總統大選，來賓大多邀請美國共和黨亞太區前主席方恩格。

除了固定時段節目，民眾黨也相當注重活動參與感，包括立法院黨團舉辦的記者會、公聽會，還有街頭宣講與大型活動等，也都能看見現場直播。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌堪稱先驅，過去擔任立委期間就有直播習慣，如今也選在每周一固定開設「國昌直播」，內容聚焦立法院議事攻防，民眾黨立委陳昭姿也有「開箱資料夾」直播節目，從藥師專業出發分享醫藥議題，而民眾黨立委黃珊珊本周也開始在「開門見珊」節目透過國會關注議題拉近與選民距離。