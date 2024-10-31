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【重磅快評】從康芮颱風假看卓揆的宿命及存在感

聯合報／ 主筆室
強颱康芮颱風來襲，行政院長卓榮泰昨天視察中央災害應變中心呼籲，把握颱風登陸前黃金時段，中央與地方同心攜手防颱。圖／中央災害應變中心提供
強颱康芮颱風來襲，行政院長卓榮泰昨天視察中央災害應變中心呼籲，把握颱風登陸前黃金時段，中央與地方同心攜手防颱。圖／中央災害應變中心提供

強颱「康芮」襲台前夕，行政院長卓榮泰視察氣象署，指示氣象署要增加晚間9點天氣資訊，供縣市長做是否停班課的決策，但各縣市仍依慣例在晚間8點前宣布；閣揆的指示彷彿輕風吹過，不留痕跡，正如卓揆吵著喝溫暖咖啡、吃朝野和解飯，吃喝之後朝野依舊對立一般，這個閣揆的存在感實在低到不行。

上一次颱風「山陀兒」引發縣市放颱風假及預測是否精準的爭議，行政院長卓榮泰特別在康芮來襲之前視察中央氣象署；如果卓揆只是行禮如儀提示防颱工作重點，那也就算了，但卓揆卻針對前次颱風放颱風假引發質疑，宣布新做法。

根據氣象署的說明，以往晚間7點提供地方政府風雨預測以決定停班停課，這次再增加晚間9點一報，各縣市政府可等9點以後再停班課的決策。不過，卓揆的新作法立刻引發民眾擔憂，認為這樣會延後縣市政府宣布放假的時間。卓揆又補充，是否放颱風假仍要由地方政府決定，縣市政府也仍然可以在7時宣布。

卓揆忙了半天，結果包括北北基桃、花東、中南部及離島縣市，幾乎全台縣市昨晚都依過去慣例，大都在晚間8點前後陸續公布停班課資訊。宣布的時間於既不是9點以後，也不是卓揆說的晚上7時，氣象署昨晚9點提供的颱風資訊，對於縣市颱風假決策的參考價值幾乎是零。

如果行政院要執行卓揆的新作法，氣象署增加晚間9點一報，縣市的決策時間也必然要延到晚上10點，對於多數民眾來說，應該會覺得太晚一些，縣市長怎麼擋得住排山倒海而來的民怨？這也註定卓揆新作法失敗的命運，即使綠營縣市長也不埋單。卓揆的想法說出來之前，也許應該先問過陳其邁、黃偉哲，或許不會失準那麼多。

如果卓揆真有想法，想要提高颱風假的精準度，那也無可厚非，那就應該展現決心，強力宣導，要求縣市配合，或許參酌晚上9點一報作決策，真的可以減少誤放颱風假的可能，卓揆還可能博得「卓神」美名；可惜的是，卓揆公開宣示了新作法，卻又以「縣市政府也仍然可以在7時宣布」輕輕結尾，說了也等於沒說，怎能期待縣市令出必行？

也許這也是卓揆的宿命，永遠沒有獲得充分授權，卻又要站上檯面，最後只淪為表演的傀儡。小至颱風假的決策如此，大至朝野總預算、能源政策攻防，沒有一樣是卓揆可以拍板決策，浩浩蕩蕩和在野人士吃和解飯，卻連十幾億元的禁伐補償都搞不定，國人對這樣的閣揆還能有什麼期待？

停班停課 氣象署 颱風假

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