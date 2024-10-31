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政壇直播大戰 綠上演黑白大廚 藍有芯氣象、龍介仙談心別苗頭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團近期開了直播節目「立立皆辛苦」，最新一集已發出預告，將邀請「立院白種元」王定宇和「立院玄彬」蔡易餘上節目。圖／民進黨團提供
民進黨立院黨團近期開了直播節目「立立皆辛苦」，最新一集已發出預告，將邀請「立院白種元」王定宇和「立院玄彬」蔡易餘上節目。圖／民進黨團提供

立法院上演網路直播競賽？民進黨立委紛開直播節目，例如近期綠委王定宇、蔡易餘模仿韓國實境秀「黑白大廚」，要來一場料理對決。事實上，國民黨立委早已在開直播、經營粉專或剪輯立院質詢重點短影音。為彌補傳統媒體劣勢，藍營從新媒體著手，藍營進入直播和短影音戰場還較綠營更早。

國民黨立委徐巧芯先前在YouTube個人頻道，開設「國會日記」節目，每周2天，用直播方式直接向全民報告在立法院的工作狀況。實際檢視其個人頻道，現多以剪輯質詢重點的影音為主，長度不等，亦有以「芯氣象」為名的YouTube Shorts，將其質詢砲火最猛烈的精華片段呈現於粉絲面前。

而國民黨立委李彥秀、柯志恩是從第9屆開始就組成「李柯太太」組合，在網路上透過直播、影片等方式針貶時政。李彥秀表示，她與柯志恩在挑選議題上，除政治上最新的時事話題外，主要是聚焦在與民生、教育、衛環等話題，希望透過這些議題，離開藍營的同溫層，去接觸更多的年輕選民與中間選民。

國民黨立委謝龍介經營方式更為特別。謝龍介除在YouTube開直播外，還化身Call-in節目主持人，接受聽眾致電暢所欲言。謝龍介於本屆立法院第一會期表決國會改革法案期間，輪班守夜議場，當時他就開直播與收聽眾聊天，還成為「龍介心理諮商師」，開導有長輩相處煩惱的收聽眾。

國民黨立委羅智強則是為藍營社群網站粉專的粉絲數達百萬的第一人，早早就在經營短影音平台，現還結合中廣、有百萬訂閱數的YouTube頻道「觀點」開直播節目，針貶執政當局和評論政治時事。

此外，國民黨立委洪孟楷也開始紀錄立院日常，或於選區品嚐美食小吃的心得，再剪輯成短影音呈現；國民黨立委葛如鈞、翁曉玲也開始主持中廣直播節目。檢視翁曉玲粉專，也有剪輯質詢重點，加入短影音戰場。

國民黨立委李彥秀、柯志恩是從第9屆開始就組成「李柯太太」組合，在網路上透過直播、影片等方式針貶時政。圖／翻攝柯志恩IG
國民黨立委李彥秀、柯志恩是從第9屆開始就組成「李柯太太」組合，在網路上透過直播、影片等方式針貶時政。圖／翻攝柯志恩IG
國民黨立委徐巧芯（圖）。徐巧芯先前在YouTube個人頻道，開設「國會日記」節目，現多以剪輯質詢重點的影音為主，長度不等，亦有以「芯氣象」為名的YouTube Shorts。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯（圖）。徐巧芯先前在YouTube個人頻道，開設「國會日記」節目，現多以剪輯質詢重點的影音為主，長度不等，亦有以「芯氣象」為名的YouTube Shorts。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介除在YouTube開直播外，還會化身Call-in節目主持人，接受聽眾致電暢所欲言。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介除在YouTube開直播外，還會化身Call-in節目主持人，接受聽眾致電暢所欲言。圖／聯合報系資料照片

國民黨 立法院 網路直播

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