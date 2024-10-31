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讚周萬來有風骨 林濁水：民進黨修理他算什麼章法？

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照

憲法法庭就國會改革法案做出判決後，立法院秘書長周萬來日前備詢時坦言，立法院無權主動要求總統報告。民進黨前立委林濁水今天讚賞周萬來「有風骨」，林並質疑「現在民進黨還要特別對他修理？這到底算什麼章法？」

立法院職權行使法第十五條之一第一項規定，立法院於每年集會時「邀請」總統至立法院進行國情報告。大法官認為此條限縮合憲，因立法院的邀請，對總統無拘束力。周萬來27日在立法院備詢時表示，相關條文已被宣判違憲，立法院無權主動要求總統報告，須由總統府主動咨文、立院同意才可能成立。

林濁水在臉書表示，在立院職權法爭議中，「周萬來說西方國家沒聽過什麼反質詢（這當然不得反質詢便是無的放矢了）也沒有質詢總統的。」

林濁水表示，「做為一個深藍議長任命的秘書長有此風骨，大值得稱讚了，更何況秘書長畢竟是立法院幕僚身份，過去卻一再被柯大總召斥駡，現在民進黨還要特別對他修理？真的嗎？這到底算什麼章法？」

此外針對總統國情報告議題，林濁水指出，「這是一段漢英對照的美國憲法第二條第三項前面幾個字：He shall from time to time give to the Congress information of the state of the union。總統「應該」時時向國會報告美國國務情形。」

林濁水表示，這段漢英對照文字的出處不是隨隨便便，正是貼在司法院的網站上。「大法官們請注意一下，『應該』要不要改成『得』？」

周萬來 林濁水 立法院職權行使法

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