聽新聞
0:00 / 0:00
榮民貢獻漸被遺忘 李彥秀感念：為開中橫公路犧牲慘重
為紀念榮民節，國民黨立委李彥秀今日表示，感念榮民前輩用自己的青春與汗水，捍衛中華民國主權與自由民主的生活。她說，過去許多榮民投入開闢中部橫貫公路，付出極慘重的代價，「平均1公里犧牲超過1人。」
因國共內戰失利，中華民國政府遷台，也有百萬軍民一同到了台灣。這群軍民經常被動員投入參與台灣大型公共或基礎建設，例如開闢中橫公路，是榮民手持釘錘，一斧一鑿拓出來。時過境遷，這群軍民、榮民漸漸凋零，貢獻漸被遺忘。
李彥秀說，今天是榮民節，民國68年，政府將先總統蔣中正的誕辰訂為榮民節，肯定榮民對國家的貢獻，感念榮民前輩用自己的青春與汗水，確保國家人民的安全，捍衛中華民國主權，與自由民主的生活，更為社會帶來溫暖、帶來力量。
李彥秀表示，從前線退役後，榮民弟兄仍為台灣的建設努力打拚，包括東西橫貫公路、石門水庫灌溉渠道、麥帥公路、北部橫貫公路等工程、曾文水庫、南部橫貫公路、陽明山中山樓、台電協和電廠、及大林火力電廠、高雄港第二港口、中正紀念堂、國家音樂廳、國家戲劇院、雪山隧道、台北一零一大樓、台北捷運土城線工程都繼續庇蔭著後世的子子孫孫，守護台灣這片美麗的家園。
李彥秀提到，北中南橫不僅是今天台灣東西聯繫的重要道路，更是重要的「戰略道路」，目的是讓國軍兵力能迅速在東西部轉換，甚至是現在雪隧也具軍事意義。而民國45年到49年，許多榮民投入開闢中部橫貫公路，為修建這條公路，付出極慘重的代價，平均1公里犧牲超過1人。
李彥秀強調，「感謝所有榮民前輩的付出與奉獻，也感謝所有榮民眷屬背後的支持與力量，沒有您們，就沒有今天台灣的和平、繁榮與民主。謝謝您們，榮民節快樂！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言