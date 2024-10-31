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批執政黨扭曲歷史 洪秀柱：披著中華民國皮的投機分子

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。記者余承翰／攝影
國民黨前主席洪秀柱。記者余承翰／攝影

國民黨前主席洪秀柱今在臉書發文指出，當前執政黨用了太多虛假偽劣的話語，扭曲歷史毀滅真相，讓在台灣人民與下一代如蒙眼走懸崖般的危險。他們根本不認同自己是中華民族，只是披著中華民國皮的投機分子。

洪秀柱指出，今天是蔣中正誕辰紀念日與榮民節，但多數人記得的是萬聖節，這樣的現象值得大家深思。對許多人來說，無論是雙十國慶、光復紀念日還是蔣公誕辰紀念日，其意義不是放假而已，而是一種全民休戚與共、同舟一命的感受。

洪秀柱說，她的政治生涯與蔣家沒有淵源，但她深知75年來中華民國還能在台灣穩定發展的原因，是因為老蔣總統與諸多老兵們的犧牲，大家應感謝當年保衛中華民國的軍民將士。

洪秀柱說，當年蔣公與老兵，抗戰時期用生命守住國家民族的生存，在兩岸對峙期間仍堅守民族大義不受外國勢力擺弄。多年來參選與人民接觸的經驗，她堅信台灣人民是純樸又懂得感恩的，但也因單純而容易被擺弄欺騙。

洪秀柱說，當今執政黨，不守憲法破壞憲政體制；背祖棄宗蔑視自身血脈；媚外謀獨出賣後代未來。「賴清德們」的行徑，表面上模仿蔣公，以漢賊不兩立的姿態捍衛台灣。實際上是為選票，假反共之名挑釁與破壞和平，行傷害全民利益之實，是名副其實的詐騙集團。

洪秀柱說，她曾提過當前需要認知革命、真相革命，就是因為當前執政黨用了太多虛假偽劣的話語，扭曲歷史毀滅真相，讓在台灣的大家與下一代，如蒙眼走懸崖般的危險。願清醒的朋友，憶起光輝十月的精神，喚醒迷惑的親友，讓大家能在歷史事實與國際現實中迎向未來。

執政黨 洪秀柱

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