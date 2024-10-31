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民進黨團推極上料理對決 立院白種元vs嘉義玄彬
民進黨立院黨團近期開了直播節目「立立皆辛苦」，最新一集已發出預告，將邀請「立院白種元」王定宇和「立院玄彬」蔡易餘，在11月4日晚上八時由兩位民進黨立委來一場極上料理對決。民進黨團表示，兩人將從美食、軍事、國防，聊到國安，聊遍天下。
民進黨加強空戰，黨主席賴清德鼓勵黨公職開直播，加強與青年世代溝通及網路經營。除了立院黨團推出「立立皆辛苦」，民進黨中央新媒體中心也推出主題節目「趣台灣 Chill Taiwan」，由發言人韓瑩、秘書長秘書游本明、黨工邱庭庭介紹各縣市的在地美食與旅遊景點，以輕鬆活潑的風格，帶出台灣在地景點的特色、並夾雜新聞事件。
另有新聞直播節目「午青Live」，由黨部四位發言人吳崢、戴瑋姍、卓冠廷、韓瑩，再加上政策會執行長王義川主持，在周一到周五的中午12時播出。
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