快訊

氣象署下午最新風雨預測 明天全國都達停班停課標準

颱風假「你家斷糧嗎？」全台超市、量販營業狀況一次看

像老鼠一樣被困！西班牙暴雨洪災已95死

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨團推極上料理對決 立院白種元vs嘉義玄彬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團近期開了直播節目「立立皆辛苦」，最新一集已發出預告，將邀請「立院白種元」王定宇和「立院玄彬」蔡易餘上節目。圖／民進黨團提供
民進黨立院黨團近期開了直播節目「立立皆辛苦」，最新一集已發出預告，將邀請「立院白種元」王定宇和「立院玄彬」蔡易餘上節目。圖／民進黨團提供

民進黨立院黨團近期開了直播節目「立立皆辛苦」，最新一集已發出預告，將邀請「立院白種元」王定宇和「立院玄彬」蔡易餘，在11月4日晚上八時由兩位民進黨立委來一場極上料理對決。民進黨團表示，兩人將從美食、軍事、國防，聊到國安，聊遍天下。

民進黨加強空戰，黨主席賴清德鼓勵黨公職開直播，加強與青年世代溝通及網路經營。除了立院黨團推出「立立皆辛苦」，民進黨中央新媒體中心也推出主題節目「趣台灣 Chill Taiwan」，由發言人韓瑩、秘書長秘書游本明、黨工邱庭庭介紹各縣市的在地美食與旅遊景點，以輕鬆活潑的風格，帶出台灣在地景點的特色、並夾雜新聞事件。

另有新聞直播節目「午青Live」，由黨部四位發言人吳崢、戴瑋姍、卓冠廷、韓瑩，再加上政策會執行長王義川主持，在周一到周五的中午12時播出。

景點 民進黨 直播

延伸閱讀

玄彬驚爆斷崖式崩壞！男神亂髮配鬍渣　流浪漢照網驚呆

新北男運動場拐童拍裸照 板橋警：獲報後已逮人及加強巡邏

戴瑋姍指板二運動場現狼蹤 誘孩童拍裸照

湯唯當韓國媳婦10年！婆婆提過分要求　湯唯：不可能　

相關新聞

政壇直播大戰 綠上演黑白大廚 藍有芯氣象、龍介仙談心別苗頭

立法院上演網路直播競賽？民進黨立委紛開直播節目，例如近期綠委王定宇、蔡易餘模仿韓國實境秀「黑白大廚」，要來一場料理對決。...

讚周萬來有風骨 林濁水：民進黨修理他算什麼章法？

憲法法庭就國會改革法案做出判決後，立法院秘書長周萬來日前備詢時坦言，立法院無權主動要求總統報告。民進黨前立委林濁水今天讚...

民眾黨靠自媒體力挽支持率 國昌直播、開門見珊各有千秋

自媒體戰國時代，國內主要政黨紛紛跟上熱潮開設直播節目，柯文哲領軍的台灣民眾黨經營相當成功，官方YouTube頻道累積超過...

【重磅快評】從康芮颱風假看卓揆的宿命及存在感

強颱「康芮」襲台前夕，行政院長卓榮泰視察氣象署，指示氣象署要增加晚間9點天氣資訊，供縣市長做是否停班課的決策，但各縣市仍...

喊淨零台灣卻通過中火二期 賴政府還有臉談能源轉型？

不顧台中民意反對，環境部環評大會拍板台電台中火力發電廠增設4部燃氣機組，中火恐將成全球最大火力發電廠。反觀台南九崴燃氣電廠興建案，民進黨立委林俊憲帶頭反對，政府就立刻暫停蓋電廠，藍營立委轟賴政府把台中人當「細漢」是次等公民。

榮民貢獻漸被遺忘 李彥秀感念：為開中橫公路犧牲慘重

為紀念榮民節，國民黨立委李彥秀今日表示，感念榮民前輩用自己的青春與汗水，捍衛中華民國主權與自由民主的生活。她說，過去許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。