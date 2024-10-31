【即時短評】改變台中「用肺發電」命運 盧秀燕的終極思考

環境部昨天審查通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評案，全案清楚顯示，在2032年前總空汙排放量並未減少下，中部至少還有8年得忍受目前的空汙品質，加上台電基於國安保留備用機組的思考，中火成為全台重要來源的角色也並未轉變。

環評前，環團極力呼喊台中市長盧秀燕應率中部縣市長一起出席力爭，盧秀燕先是說依行程評估，最終未前往，而由副市長出席。考慮的應該不是爭一次小戰役的勝負，能源政策若不能徹底改變，也終將改變不了台中仍是發電基地的角色。

盧秀燕選市長時，著重中火議題，打出「市長換人、空氣換新」順利贏得民心，但這有其時空背景。當時空汙明顯比現在更嚴重，台中天空總是灰濛濛，市民急切想改變，盧秀燕也的確因此在選戰中大幅勝出。但是，以目前而言，盧秀燕逐步走出藍營共主的格局，要徹底讓台中不再淪為「用肺發電」的命運，改變台灣的用電和發電方式，應該才是盧秀燕必須思考的。

盧秀燕最終未出席中火二期環評，不僅有台中的思考，當然也有更大格局的戰略思考。因為，贏得一次戰役已不足以改變現狀。要能徹底在戰爭中取勝，贏回執政權，這才應該是盧秀燕的思考。至於國民黨基隆市長謝國樑出席四接環評，不僅與盧角色不同，更不能相提並論。

不過，盧秀燕會被環團視為力抗中火二期環評的共主，至少顯示了盧秀燕在台中市長任內，對於空汙防治是受到環保團體肯定的，否則不會推其出馬。而且，要她率中部縣市長前往，也顯示盧秀燕能執中部縣市牛耳，成為中部共主的地位已經成型。這也是此次環團力抗中火二期環評行動，無意中顯現的政治意涵。

進一步思考，台灣若要兼顧用電需求、空汙，甚至是國防和天災，台灣的發電、供電方式都有必要重新調整，而且相當具有急迫性，這也是台灣領導人的終極思考。