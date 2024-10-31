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政院研議修法 育嬰留停津貼發7個月

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院經濟發展委員會包容成長組昨天二度開會。圖／行政院提供
行政院經濟發展委員會包容成長組昨天二度開會。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰昨主持行政院經濟發展委員會時，期盼二○二五年至二○二八年每年增加三點五萬名婦女重返職場、十二萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場；明年也將研議修法，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼。

經發會「包容成長組」日前做出研議誘因，讓產學合作實習生月薪至少三萬元、並給予普惠金融貸款，協助中小企業數位、淨零雙軸轉型。昨天二度開會，會中除了聚焦薪資議題，也談及雙就業與雙照顧議題，盼提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率。

卓揆表示，經濟發展須普惠大眾，讓國人能公平參與、共享成果，雙就業、雙照顧是關鍵策略，政院將持續完善公共支持體系，減輕家庭育兒顧老雙負擔，提高婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率，確保台灣經濟成長動能。

卓榮泰會中請衛福部教育部積極透過社會投資策略，推動友善托育措施及「長照3.0」，協助減輕家庭育兒、照顧長者的壓力。

同時，卓榮泰請勞動部以更積極的誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，並排除職場障礙，獎勵雇主增加雇用，設定更有企圖心的目標，包括預定二○二五年至二○二八年每年增加三點五萬名婦女重返職場、十二萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場。

針對育嬰留停，卓榮泰指出，將於明年研議修正「就業保險法」、「公教人員保險法」及「軍人保險條例」，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼，以強化經濟支持及提升男性參與，並請勞動部持續試辦彈性育嬰留職停薪，審慎評估，作為未來政策精進參考。

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