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立委：不義遺址時間 應溯及清代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
行政院為二二八事件中的原台灣省行政長官公署暨廣場，也列為不義遺址場域。圖／本報資料照片
行政院為二二八事件中的原台灣省行政長官公署暨廣場，也列為不義遺址場域。圖／本報資料照片

立法院教育及文化委員會昨審查行政院函請審議「不義遺址保存條例草案」 ，多位立委認為，此一草案定義的「不義遺址」時間，應從白色恐怖時期擴張到清代與日據時期。

行政院版提出的「不義遺址保存條例」草案，不義遺址的定義是從民國卅四年八月十五日至八十一年十一月六日，威權統治期間國家不法侵害人權事件的發生地。文化部長李遠表示，不義遺址指的是威權統治時期，國家為了達成鞏固威權統治的目的，侵害人權事件的發生地點，包含羈押、審判、刑求、監禁、處決等場所。文化部訂定獨立專法，期待藉由保存發生歷史事件的空間，把台灣的人權故事傳承給下一代。

國民黨立委林倩綺質疑，「不義」遺址限定白恐，此一選擇性記憶「是否塑造片面歷史視角？」立委柯志恩也認為，行政院被認為是二二八不義遺址，已貼上標誌，那一八九五年乙未戰爭、日軍對台屠殺算不算「不義」？做為日據時代日本政府最高指揮中心的總統府，是不是也應該貼上不義遺址的標誌？

人權 行政院 遺址

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