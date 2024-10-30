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【即時短評】賴清德能進化成「務實中華民國工作者」？

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【即時短評】賴清德能進化成「務實中華民國工作者」？

聯合報／ 記者周佑政林河名
賴清德總統國慶晚會拋出「祖國論」，至今餘波盪漾。本報資料照片
賴清德總統國慶晚會拋出「祖國論」，至今餘波盪漾。本報資料照片

賴清德總統520就職後，幾次重要的兩岸談話內容，刻意向中華民國靠攏。賴願意正視中華民國的歷史與法理，值得肯定，然而，能否從「務實台獨工作者」進化為「務實中華民國工作者」，關鍵在他是否願意依中華民國憲法及兩岸關係條例，作為表述及處理兩岸關係的依據。

賴總統從520就職演說、黃埔百年校慶談話、國慶晚會談話到國慶講話，多次強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬、呼籲中國正視中華民國的存在，也提及中華人民共和國不是中華民國人民的「祖國」。這些論述，都在強化兩岸的「兩國」差異，因此也被質疑為「新兩國論」。

但就在外界質疑賴的「務實台獨工作者」定位時，他在國慶講話提及「113年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制，⋯⋯建立一個民有民治民享的民主共和國」，出現了「中華民國」元素；且當天他提到「中華民國」的次數，也比前總統蔡英文還多，算是出乎國人意外。

賴清德從歷史與法理層面對「中華民國」做出詮釋，跳脫了深綠與獨派向來主張中華民國是外來政權的論述；從受訪的獨派人士反應，不難看出對此的不滿。卻也因為賴清德向來被視為台獨金孫，獨派目前還敢怒不敢言，仍在隱忍階段。

賴清德看似向「中華民國」靠攏，但他不斷重申的「兩國互不隸屬」，其實有違憲法增修條文「一中兩區」及兩岸條例的規範。既要吃「中華民國」的豆腐，又要給獨派一個交代，似也成了賴總統兩岸論述的兩手策略。

前總統陳水扁當年曾說「台獨做不到，就是做不到」，真切反映民進黨政策理念與治國現實的落差；如今從賴清德口中說出「中華民國是當前讓所有國人團結的最大公約數」，也可視為他對兩岸及國際政治現勢的體會。

只是，姑不論美國有無「疑賴論」，賴清德喊出「中華民國」，既被藍營批為騙選票，獨派也頗為感冒，其實兩邊都不討好。如果要「演得更像一點」，至少該把中華民國憲法及兩岸條例納為施政依據，才可能進化成「務實中華民國工作者」。

中華民國憲法 台獨 賴清德

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