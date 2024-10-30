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經長保證供百億度綠電 賴士葆：超自然信心輝達埋單嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報資料照片

經濟部長郭智輝昨日表示，可以供應輝達100億度綠電需求。國民黨立委賴士葆今說，郭智輝開支票，未來不必負責，只是這種超自然的信心，不知輝達埋單與否。

賴士葆說，輝達黃仁勳開出來台設廠的條件是台灣要能夠提供100億度的綠電，郭智輝立馬允諾沒問題，外界紛紛質疑兌現的可能性。郭智輝解釋因為輝達不是現在就要，所以將來一定沒問題，也就是郭智輝開一張遠期支票。至於將來能不能兌現，郭智輝現在、未來都不必負責，因為政治就是喜歡開支票，不必嚴肅以對。

賴士葆舉例，當初回應教改團體提出的廣設大學政策，沒有精準的評估人口消長問題，以至於如今面臨少子化海嘯來襲，生員大幅減少，一堆大學招不到學生，至今無解，沒有人追討過去做成錯誤決策的官員；以能源配比為例，前總統蔡英文開出2025年能源占比燃煤30％、燃氣50％、綠電20％，綠能的部分確定跳票，也沒有人撻伐她。

賴士葆提到，以今年1月至8月綠能占的比率是10.5％，經濟部預估2026年要達到2成，行政院長卓榮泰說2030年綠電要達到3成。這一連串數字的堆疊，好像把數字填在空格上，先喊先贏，時間到就會達成，國人當然樂見綠能成長，只是過度樂觀，屆時還是跳票，畢竟過去7年綠電才成長5％，官員這種速成翻倍成長的預估值，能源學者專家都搖頭直呼不可能。

賴士葆指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言說台積電赴美投資是因為電力和水源問題的窘迫，這其實打臉民進黨政府一再宣稱台灣不缺電的說法。核電已經被民進黨判死刑，開出滿足3條件的前提之下可以討論新核能，釋出好像是可以討論的假議題，根本是欺騙社會，那是天邊彩虹，因為新核能技術還在測試，等到可以商轉還要不知道幾年，實質上目前連討論的餘地都沒有。

賴士葆強調，如今大廠搶食有限的綠能，中小企業只能撿餡渣，經濟部像賣牛奶的女孩畫出的大餅，相信2026、2030都會快速成長到2成、3成，到時候綠電一定夠，這種超自然的信心，不知輝達埋不埋單？

賴士葆 郭智輝

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