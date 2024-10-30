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中火二期通過環評 台中藍綠立委發聲了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨台中立委楊瓊瓔到環境部，參加中火二期環評並表達意見。圖／立委楊瓊瓔提供
國民黨台中立委楊瓊瓔到環境部，參加中火二期環評並表達意見。圖／立委楊瓊瓔提供

民進黨台中立委蔡其昌獲知中火二期環評通過後表示，他當立法院副院長時就希望中火以氣換煤並加速進行，未來中火以氣換煤順利，才可以落實空氣改善，大家也不希望缺電，在不缺電和空氣品質變好情形下，他會積極監督並爭取落實此政策。

民進黨台中何欣純說，中央政府正在努力做增氣減煤，減煤減碳是台中人的心聲，中央和地方一定要不分黨派，務實合作加速增氣減煤，讓台中人早日享受更清新的空氣，這是我們應該共同努力的目標。

國民黨台中立委楊瓊瓔表示，捍衛台中市和台中人的健康，以氣換煤很合理，中火裝置容量5500MW，這次環評燃氣四部機組5500MW，中火現有十部燃煤也是5500MW ，環評結果開環評空白承諾，台電對於減汙減煤及溫室氣體減量都沒有承諾數字，是開環評惡例。此例一開，以後所有涉及環評的開發單位對汙染減量，都會比照辦理，不做承諾、無法追蹤。

楊瓊瓔說，民進黨減煤無決心，能源政策謊話連篇橫柴入灶，一個天然氣機組，可以抵兩個燃煤機組的發電量，增加一部燃氣機組減少兩部燃煤機組是非常合理的；她要求不要用國安備用的藉口騙社會大眾，一但面臨國安情勢緊張，不管是燃煤或燃氣都有一樣的國安風險，因為都是需求進口燃料，真正的國安儲備用燃煤也沒辦法撐多久，她說台中人不想天天活在空汙的陰霾下，國安儲備請另尋他法，停用燃煤機組是所有市民的期待，我們會堅持到底。

國民黨立法院副院長江啓臣表示，從過去到現在，他立場一致，增氣就要減煤，這不僅是為了落實淨零減碳，更是為了確保國人同胞的健康與生命。

他說健康是人民基本權，政府有照顧保護的義務，環境基本法也有明文，環保應優先於經濟，連前經濟部長王美花都能以環保為先，同意「增氣減煤」，為什麼蔡政府做得到，賴政府做不到？汰除老舊燃煤機組不該淪為政治對立，數據擺在眼前，當政府高喊不會缺電，「只增不減」、「轉為備用」，不僅不符合世界汰除燃煤電廠的趨勢，更讓民眾質疑是否在為未來的缺電買保險。

中火 國安 環評

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