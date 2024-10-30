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缺乏法源不義遺址難保存 立院排審草案…范雲籲盡速通過

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片

立法院教文委員會今天排審「不義遺址保存條例草案」。民進黨立委范雲表示，自促轉會解散，由文化部接手不義遺址保存工作迄今兩年多，但因「不義遺址保存條例」尚未通過，缺乏法源，導致部分遺址因地方政府的無知或不重視而遭受破壞，台灣重要的歷史遺址正在消逝。

范雲指出，時間真的不夠了，要了解國家重大歷史，保存不義遺址刻不容緩，只有空間存在、有地點可以紀念，人們才不會遺忘。如果國家要肯認不義事件的歷史價值，卻連相關地點的保存都做不到，那更多人權相關的議題也不會受到社會關心。

范雲舉例，前陣子她到大學演講，現場一百多位學生，沒有人聽過林義雄，三位聽過林宅血案的，也不清楚是什麼事。她還舉兒時常去的淡江中學為例，在228事件中有多位師生遭到殺害，校長為了保存學生全屍，最後被帶走、失蹤，至今遺體尚未尋獲；但今天大家卻只知道淡江中學是周杰倫的母校，對這段歷史毫無所知。

范雲表示，若年輕世代連過去的威權歷史都不知道，就無法重視這得來不易的自由民主。以國際經驗為例，荷蘭、南非跟波蘭等都能夠保存類似的空間，台灣一定也做得到。台灣迫切需要一部專法保護這些不義遺址，否則缺乏法源，即便有預算都難以執行。

文化部長李遠回應，他完全贊同委員，且會努力推動，但最大的障礙是遇到意識形態的阻擾，導致有些人不想去面對。范雲認為，今天各立委並沒有人反對要立此法，只是對法案時期界定或處理的方式有不同意見。她建議，或許不同時期可用另立其他專法的方式處置，但眼下保存威權政府不義遺址的急迫性近在眼前，請文化部一定要更積極努力。

綠營人士表示，今天教文委員會國民黨立委最大的共識，就是想擴大不義遺址歷史時期的定義，把日治時期、清朝都放進去，以此淡化威權時期不義遺址；如果這是國民黨想要逃避修法的理由，就令人更無法接受。

文化部 范雲 遺址

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