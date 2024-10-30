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卓榮泰：擬修法讓領滿育嬰留停的雙親 再各增1個月津貼

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院經濟發展委員會包容成長組今天二度開會。圖／行政院提供
行政院經濟發展委員會包容成長組今天二度開會。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今指出，未來將持續完善公共支持體系，減輕家庭育兒顧老負擔，提高婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率，盼2025年至2028年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場。

此外，明年也將研議修法，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼，強化經濟支持及提升男性參與。

行政院經濟發展委員會包容成長組今天二度開會，會中勞動部報告「雙就業與雙照顧議題－提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」。卓榮泰表示，經濟發展必須普惠大眾，讓國人都能公平參與、共享成果，而「雙就業、雙照顧」是其中非常關鍵的策略。

卓榮泰表示，政府會持續完善公共支持體系，以減少民眾出門上班、回家要「第二輪班」的照顧負擔，讓工作者都能夠平衡工作與家庭責任、照顧不離職，並藉由持續精進職場支持方案，提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率，以確保台灣經濟成長動能。

卓榮泰會中請衛福部及教育部積極透過社會投資策略，推動友善托育措施及「長照3.0」，協助減輕家庭育兒、照顧長者的壓力。

卓榮泰也請勞動部以更積極的誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，並排除職場障礙，獎勵雇主增加僱用，設定更有企圖心的目標，包括預定2025年至2028年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場，持續提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率。

針對育嬰留停部分，卓榮泰指出，將於明年研議修正「就業保險法」、「公教人員保險法」及「軍人保險條例」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼，以強化經濟支持及提升男性參與，並請勞動部持續試辦彈性育嬰留職停薪，審慎評估，作為未來政策精進參考。

中高齡 重返職場 高齡者

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