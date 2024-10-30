政院8招救低薪 提高薪資揭露門檻、公司盈餘助攻調薪

為促進國內薪資提升與透明化，行政院長卓榮泰祭八大措施，包含政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍，並提高薪資揭露門檻至5萬元，同時研議將最低工資1.3倍、約3萬7167元的薪資門檻，納入上市櫃公司申請許可審核，提升非主管員工薪資。

行政院經濟發展委員會第二次會議17日登場，議題鎖定包容成長、中小微企業及受薪階級，當時做出研議誘因讓產學合作實習生月薪至少3萬、並給予普惠金融貸款，協助中小企業數位、淨零雙軸轉型。由於討論熱烈，當時並未觸及定義低薪等議題，今日再開延續會議。

國發會今報告「薪資提升及薪資透明化議題」，卓榮泰指出，行政院2018年提出10項薪資對策，包含公部門主動解決低薪、薪資水準列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業家加薪、薪資透明化、提高時薪等5項短期目標，及增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、降低學用落差5項中長期目標。

卓榮泰以此為基礎提出8項創新對策，分為三大項目，首先是「政府作為加薪引擎」，要求政府部門應負擔起帶頭的責任，明年起中央政府的約聘僱人員，及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍，約3萬1449元；政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資1.1倍；因應「證券交易法」修正，將要求上市櫃公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

第二大項為「薪資透明化」，卓榮泰說明，請勞動部研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，提升至5萬元，並請金管會研議將一定的薪資門檻，即最低工資的1.3倍，約3萬7167元，納入上市櫃公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

此外，卓榮泰指出，將請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於明年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市櫃公司實收資本額100億元以上者，自2028年度起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

第三大項為「中小企業賦能」，卓榮泰表示，首先請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，而企業成功提升獲利後，應將為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請的要件之一，其中也包含已修正的「中小企業發展條例」，提高企業幫員工加薪的租稅優惠。

卓榮泰續指，為鼓勵有獲利的中小企業善盡社會責任，對員工加薪，帶動國內薪資水準成長，經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實的中小企業，額外提供3500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收。

他強調，未來仍可因應各種情勢變化持續增加提出「10+N」對策。