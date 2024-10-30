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民進黨中國部：對岸目標2年癱瘓政府、4年下架民進黨

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部主任吳峻鋕表示，觀察520後兩岸情勢，預判中國會批評賴清德「倚美謀獨」，目標則是「2年癱瘓政府、4年下架民進黨」。圖／聯合報系資料照片
民進黨中國部主任吳峻鋕表示，觀察520後兩岸情勢，預判中國會批評賴清德「倚美謀獨」，目標則是「2年癱瘓政府、4年下架民進黨」。圖／聯合報系資料照片

民進黨中執會今天邀請民進黨中國事務部主任吳峻鋕以「中國事務部諮詢委員會關於國際與兩岸情勢的分析意見」為題進行專案報告。據轉述，專題報告提及，中國最近對台灣滲透作為以及未來如何因應；民進黨主席賴清德回應，台灣對此要有相對應的準備，包含修法、國安層次防護要提升。

據轉述，吳峻鋕指出，觀察520後兩岸情勢，預判中國會批評賴清德「倚美謀獨」，目標則是「2年癱瘓政府、4年下架民進黨」，在台灣內部以「朝小野大」來施壓，同時進行一連串文攻武嚇，並壓制台灣參與國際的空間。

吳峻鋕說，針對兩會後中國經濟，專家分析，中國高成長時代已過去，現面臨貧富差距擴大、內需不足，中國要靠出口擴張經濟，將對其他國家產業衝擊，我國也要因應此課題。另外，懲戒台獨22條是中國「反分裂國家法」框架下修正意見，對台灣來說不單單是法律問題，是中國企圖以壓迫達到政治目的。

與會者轉述，中常委王定宇建議，中國部可把相關論述提供給黨團發揮，強化智庫功能；最近福建頒布惠台措施，要注意中國新戰略「以省對台」，想把台灣限縮在地方議題。吳峻鋕回應，以省對台等相關作法過去都有，更值得注意的是，中國近期對台政策強調「融合」，比如福建對台融合示範區。

中常委吳思瑤表示，針對中國滲透行為涉及到外患，探討刑法規範「外患罪」的相關修法，例如反滲透法。賴清德綜合回應，因應中國滲透，台灣自己要有相對應的準備，準備包含修法、國安層次防護要提升等。未來中國部的會議紀錄，可以提供黨公職、黨團，讓大家進行聯合會議，擴大黨公職獲取國際外交和中國相關資訊。

修法 民進黨 賴清德

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