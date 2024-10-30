綠常委提醒數字造成相對剝奪感 賴清德：政府重視弱勢

民進黨今天舉行中執會，據轉述，中常委陳茂松表示，政府宣傳政策時會援引經濟數據，但對底層一個月薪水才2、3萬元的人來說，這些平均數據，會有相對剝奪感，提醒政府要留意底層人民感受。民進黨主席賴清德回應，政府對於弱勢、中小企業，一向非常重視，目前行政院有經濟發展委員會、均衡台灣計畫，會專門處理相關問題。

中常委蔡易餘反映，產業界電價調漲，業界期盼虧損要緩漲；由於政院已經定案電價議題，因此下次審議電價時會再提出建議。中執委林岱樺表示，中小企業製造服務業，很需要政府幫助，應加強現有政策工具宣傳。

賴總統回應，政府明年預算也編列116億元，專責協助淨零轉型。關於弱勢照顧，政府過去做了很多社會照顧，以有餘補不足，利用成長稅收擴大社會照顧，比如「0到6歲一起養」相關育兒政策、長照3.0、單身年收61萬元以下免稅等，從相對有餘裕的經濟階層，回饋支持弱勢跟中小企業。