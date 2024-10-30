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綠批癱瘓總預算案審查犧牲花蓮安全 藍反擊造謠

中央社／ 台北30日電

民進黨今天表示，明年度中央政府總預算案高達新台幣3兆元，其中挹注花蓮至少224億元，國民黨立法院黨團總召傅崐萁一邊喊花蓮需要安全回家的路，一邊又帶頭癱瘓預算審查，犧牲花蓮安全，呼籲藍白盡速審議總預算，讓花蓮人有安全的家園。

國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，今年度總預算中有關防災治水的預算，早就三讀通過，也已經在執行中。拿今年的颱風來扯明年度的總預算，這是完全不相關的，請民進黨不要再造謠、帶風向，誤導民眾。立法院11月1日邀請行政院長卓榮泰報告總預算案編製過程，如果行政院有善意回應在野黨訴求，依法編足預算，總預算案就可以付委審查。

民進黨發言人韓瑩、花蓮縣議員張美慧、林則葹、胡仁順召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算-花蓮篇」記者會。

韓瑩表示，民進黨是最照顧花蓮的執政黨，補助款從2016年的132億元，逐年增加至2024年的197億元，8年來比國民黨時期多補助304億元。明年度中央政府補助花蓮總額更是史上最高的224億元，再加上其他補助經費，將占花蓮明年度歲入預算8成。

韓瑩說明，康芮颱風已經在家門口，但是，花蓮最需要的治水防災、長照育兒預算，甚至是傅崐萁高喊「花蓮人需要一條安全回家的道路」提升道路安全的經費，仍卡在立法院，花蓮人看得到用不到，呼籲藍白別忽視人民的需求，將黨意凌駕於民意，以鬥爭換取自身政治利益，盡速讓總預算進行實質審查。

張美慧指出，主導阻擋總預算的傅崐萁曾擔任花蓮縣長，不會不知道中央預算對花蓮的重要性，花蓮自有財源嚴重不足，每年8成以上經費來自中央補助。不審預算、補助款下不來，地方建設無法推動，甚至有許多提升安全性的建設經費若延宕，「危害人民生命財產安全，誰要負責？是傅崐萁，還是藍白黨團？」

張美慧提到，傅崐萁不要一面喊花蓮需要安全的路，另一隻手卻又阻擋總預算。縣長徐榛蔚常將花蓮需要中央協助掛嘴邊，如果真的需要中央支援，國民黨為何阻擋總預算。拜託傅崐萁與所有藍白立委，行使立委職權，將人民利益擺第一，盡速審議總預算，讓花蓮人可以有安全的家園。

胡仁順強調，康芮颱風即將來襲，每當有天災來臨之際，花蓮總是首當其衝，各項災防建設更是花蓮最刻不容緩的項目。若明年度總預算持續卡關，恐讓花蓮人生活雪上加霜。

林則葹談及，徐榛蔚掛在嘴邊說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，呼籲徐榛蔚不要為了政治上鬥爭，犧牲牲花蓮縣民應有的照顧，也才不枉費其自稱「媽媽縣長」。

傅崐萁 花蓮 藍白

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