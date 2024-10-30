訪台收中方關切信！歐洲議會議員：挺台決議是要表明中國正逾越合法界線

歐洲議會24日通過中國錯誤解讀聯大2758號決議的友台議案，正在台灣訪問的歐洲議會議員蓋勒今天接受中央社專訪表示，這項決議表明中國正在逾越合法界線；議員柯安杰則說，在威權國家挑戰民主生活方式之際，感佩台灣人的意志，「感謝台灣人當好榜樣」。

歐洲議會跨黨派議員團10月27日到11月1日訪問台灣，這是歐洲議會6月全面改選後，第一個歐洲議會議員訪台團，歐洲友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）、議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）今天接受中央社專訪。

歐洲議會10月24日以壓倒性多數通過「中華人民共和國對聯大第2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議，歐盟執委會也做出同樣表態。

蓋勒今天接受中央社專訪時指出，「我們表明中國正在逾越合法界線」，新屆期通過的決議確立歐洲議會向來立場，也批評中國在台灣周圍軍演；此外，中國正濫用經濟力量，歐盟採取更強硬立場也是要捍衛自身利益。

蓋勒說，挺台決議有超過3/4議員贊成，這是團結象徵也是共識，拒絕政治現況被單方面錯誤解讀，聯大第2758號決議僅處理中國代表權問題，不能被中國用來詮釋台灣地位，或台灣參加國際社會的身分，這並不在聯大決議中。

通過挺台決議時是否遭中國施壓，蓋勒說，他個人沒有感受到壓力，但儘管中國使館有致電關切，顯然中國沒有成功。

柯安杰透露，昨天收到一封來自中國駐布魯塞爾大使館的電郵關切，這已不是中方第一次捎來抗議或關切，只要他一直收到中方關切，就知道台灣一定做對了，自己也做對了。

柯安杰表示，台灣面臨的壓力通常會讓許多人頹喪放棄，但台灣人的意志與決心令人感佩；對抗勢力在旁，台灣人拿出勇氣以及力量以對。

柯安杰說，當俄羅斯和中國等威權國家挑戰民主的生活方式之際，「感謝台灣人當好榜樣」，不僅對歐洲而言是榜樣，對世界民主國家也是如此。

庫塔表示，對台灣人民的冷靜沉著印象深刻，台灣人處境非常艱困，但大家卻非常安靜、和善。社會真正的力量根基於公民認可，而非某一政黨的威逼；台灣證明了民主的中文社會（chinese speaking society）可以存在，而且比共產中國更成功，這對中國而言「每天都是挑釁」。

談到中國試圖以「同文同種」背書一中，蓋勒指出，中國與台灣雖然都是中文社會，但1949年以來已有不同發展。

烏克蘭籍的蓋勒談到，烏克蘭境內的俄語母語人士曾質疑自己為何在烏克蘭，而非俄羅斯，但自從俄烏戰爭開打後，他們反而明確知道「我是烏克蘭人，儘管我說的是俄語」；對方施壓力道越大，「你越會認為自己應該團結」，越不想成為那不友善的一方。

庫塔則說，北京當局應理解，因為北京對台灣的敵意，「台灣不僅成為一個國家，更讓台灣的共同意識（nation）逐漸形成」，這是反效果。

此外，談及前總統蔡英文日前訪問位於布魯塞爾的歐洲議會，蓋勒認為，這是實惠的決定，一口氣見到27國議員，一旦與歐洲議會議員搭上線，未來與各國深化連結不是問題，這是很聰明的途徑。