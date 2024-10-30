民調：過半數綠營支持者不認同廢死大法官

民調顯示：82%民眾反對廢除死刑，64.9%民眾反對立法院配合修法提高死刑門檻，進一步的交叉分析顯示，民進黨支持者中有51.5%反對立法院對新的支持廢死的大法官提名投下同意票。

新國會智庫10月29日召開記者會公布民調，出席解讀民調的台藝大廣電系賴祥蔚教授指出，多數民眾反對立法院配合大法官釋憲來修法，有超過64.9%認為立法委員不應該配合修法。值得注意的是，民進黨支持者有54％反對立法院修法提高死刑門檻；針對新一波大法官提名的部分，民進黨的支持者有51.5％反對。

新國會智庫董事長、立法委員羅智強表示，大法官做出實質廢死的判決，不但有八成的民眾不認同，甚至大法官要求立法院來配合修法提高死刑的門檻，也有高達六成五的民眾是反對。民眾透過民調告訴立法委員，不允許立委成為大法官實質廢死的幫兇，給大法官一記響亮的耳光。賴清德總統明明知道國人八成以上反對廢除死刑，卻偏偏要在七個大法官名單裡面塞進六個主張廢除死刑。

立法委員洪孟楷表示，一定專業審查、嚴格把關，審查不代表同意，如果是跟人民背道而馳的、是罔顧民意的、是沒有民意基礎的，甚至是跟民意作對的名單，也不可能接受。

立法委員黃健豪指出台中75.8%民意不同意支持新提名主張廢死的大法官，是六都裡面最高，作為台中市選出來的立法委員，一定不會去同意這種主張廢死的大法官。

立法委員廖偉翔認為，七位大法官提名人有六位主張廢死，這是赤裸裸的司法綁架，這樣的大法官提名是對人民殘忍，對加害者的慈悲。

臺北市議員王欣儀表示，身為受害者的家屬，非常的感謝社會大眾不分黨派，都站在正義一方。她質疑為什麼執政黨只保護罪大惡極窮兇惡極的加害人，可憐善良的受害人跟受害人的家屬呢？

暱稱歷史哥的媒體人李易修認為，民進黨在醞釀一個巨大的計謀，就是將憲法法聽變為造憲議會，大法官成為大立法官，立法委員變成立法員照章辦事，從「一府五院」變成「一府一庭一院」，最下面的才是立法院，大法官脫離民意就是讓法律變成死亡。

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