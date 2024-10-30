賴總統期許總預算案盡速審查 綠黨團關注立院兩議案

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，期許朝野政黨，都能以人民利益和國家發展為優先，讓總預算案盡速進入實質審議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，藍營下周將在立院排審「公投法」，藍委羅智強提案公投綁大選；藍委賴士葆也提案，要公民複決釋憲結果，這兩項議題發展，民進黨團高度關注。

賴總統指出，11月1日及5日，行政院長卓榮泰及相關部會首長，將會赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」，以及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。

賴總統說，要感謝立院黨團同仁們這段的時間努力，經過多次的朝野協商，讓總預算的審議，得以達成初步共識。民進黨要肩負起帶領國家向前的責任，唯有團結一致，才不負全體國人對民進黨的託付，也相信卓榮泰率領的行政團隊，會秉持專業的態度，向立法院和全體國人，說明總預算案的重要性。