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行政院提名公平會委員出爐 李鎂等3人續任
公平會4位委員（含主任委員、副主任委員）任期將於明年1月31日屆滿，行政院已將提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4人名單函送立法院審查。
依公平會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院表示，本次公平會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才。
行政院表示，此次提名名單中，現任委員李鎂、陳志民及洪財隆等3人為續任，林慶堂為新任，並指定委員李鎂為主任委員，陳志民為副主任委員，任期均自明年2月1日至2029年1月31日止，上開被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。
另外，行政院在提名時已併同考量政黨比例，符合公平會組織法規定，本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。
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