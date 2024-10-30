影／歐洲跨黨派議員訪台團拜會韓國瑜 籲強化雙邊關係

立法院長韓國瑜今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒一行訪問團，凱勒特別贈送挺台決議文「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」精美影本給韓國瑜，韓院長也頒贈二等國會榮譽勳章給凱勒，表彰雙方對國會及社會交流的貢獻。

凱勒表示，歐洲議會上周才由3/4的多數通過決議案，認為中國不當使用聯合國2758號決議及對台灣的軍事演習挑釁，這份決議是歐洲跨黨派的爭辯討論後，經過執委會與行政部門所得的結論，雖然有一中政策，但是我們不會由一中政策阻撓我們雙邊國會的交流，希望立法院同仁能多多參加多邊的活動交流，當民主受到威權政府的挑戰，我們應該更團結，無論是安全、國防及經貿，我們雙方都應該更強化彼此的關係。