快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

影／歐洲跨黨派議員訪台團拜會韓國瑜 籲強化雙邊關係

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（左）一行訪問團，韓國瑜接受凱勒所贈送的中共不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁的決議文影本。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（左）一行訪問團，韓國瑜接受凱勒所贈送的中共不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁的決議文影本。記者潘俊宏／攝影

立法院長韓國瑜今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒一行訪問團，凱勒特別贈送挺台決議文「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」精美影本給韓國瑜，韓院長也頒贈二等國會榮譽勳章給凱勒，表彰雙方對國會及社會交流的貢獻。

凱勒表示，歐洲議會上周才由3/4的多數通過決議案，認為中國不當使用聯合國2758號決議及對台灣的軍事演習挑釁，這份決議是歐洲跨黨派的爭辯討論後，經過執委會與行政部門所得的結論，雖然有一中政策，但是我們不會由一中政策阻撓我們雙邊國會的交流，希望立法院同仁能多多參加多邊的活動交流，當民主受到威權政府的挑戰，我們應該更團結，無論是安全、國防及經貿，我們雙方都應該更強化彼此的關係。

韓國瑜致詞時也稱歐洲議會是經過地表上最多人投票後所誕生的議員，就像台灣國會也經過民意的洗禮，特別感謝歐洲議會33年來對台灣的友善及友好，例如申根公約讓台灣民眾享受到非常多的方便與善意，過去500年來歐洲一直推動著文明發展，即使現在仍然在民主、自由、人權、氣候變遷及再生能源引領全世界的發展。

立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（中）一行訪問團，韓國瑜贈送凱勒國會二等榮譽勳章，表彰彼此的深厚友誼與關係。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（中）一行訪問團，韓國瑜贈送凱勒國會二等榮譽勳章，表彰彼此的深厚友誼與關係。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（左）一行訪問團，韓國瑜贈送凱勒國會二等榮譽勳章，表彰彼此的深厚友誼與關係。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（左）一行訪問團，韓國瑜贈送凱勒國會二等榮譽勳章，表彰彼此的深厚友誼與關係。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右三）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（左三）一行訪問團，希望在安全、國防及經貿上做更深入的交流。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右三）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（左三）一行訪問團，希望在安全、國防及經貿上做更深入的交流。記者潘俊宏／攝影

2758號決議 議員 韓國瑜

延伸閱讀

歐洲議會友台小組主席凱勒：不能讓一中政策阻礙雙邊交流

康芮颱風來襲...商人節大會在嘉義周五如期舉行 韓國瑜參加

韓國瑜、卓榮泰抱萬聖節扮裝小朋友合影

民進黨立委釋憲後拿周萬來開刀 張啓楷直言劍指韓國瑜

相關新聞

還原開嗆經發會始末 朱敬一曝事後被政院「通緝到案」

行政院經濟發展委員會顧問朱敬一等人發文砲轟，產業界建議侷限又涉私利，被解讀是自己人對賴政府開砲，朱今還原當時狀況，還稱當...

「領土論」+「祖國論」 賴清德要用最大公約數團結國家

賴清德總統近來兩岸論述著重「中華民國」，且更進一步強調「領土論」、「祖國論」等。據了解，「領土論」是賴總統受到聯電創辦人...

賴清德稱中華民國是公約數 賴士葆：勿斷頭 要完整接受

賴清德總統近來常提「中華民國」，將中華民國當成團結台灣的最大公約數。國民黨立委賴士葆今日表示，中華民國必須完整，不能是「...

批賴兩岸論述 李彥秀：政黨路線非精神講話就可華麗轉身

賴清德總統上任後提到的兩岸論述，從領土論到祖國論，引發遭藍營質疑是為騙選票。國民黨立委李彥秀說，政黨的路線與價值，是支持...

民調：過半數綠營支持者不認同廢死大法官

民調顯示：82%民眾反對廢除死刑，64.9%民眾反對立法院配合修法提高死刑門檻，進一步的交叉分析顯示，民進黨支持者中有51.5%反對立法院對新的支持廢死的大法官提名投下同意票。 新國會智庫10月29

2026選新北市長？李四川：現在為止沒有要去

針對2026新北市長選舉，藍綠白人選備受關注，台北市副市長李四川仍未鬆口要選，台北市長蔣萬安則常在鏡頭前用歌聲留人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。